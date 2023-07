Accardi: “Nessuna chiamata dal Napoli”

Più volte accostato al Napoli, come erede di Giuntoli, Pietro Accardi, oggi in conferenza stampa smentisce, categoricamente, questa possibilità.

Giorno di ripartenza anche in casa Empoli, il suo DS mette subito le cose in chiaro:

“Essere accostato a grandi squadre, come il Napoli, significa aver fatto un ottimo lavoro, nel corso degli anni. In realtà non ho ricevuto nessuna chiamata, ma era importante capire i progetti del Presidente. La mia priorità era per l’Empoli e così è stato. Un punto era dare continuità anche con Zanetti, successivamente abbiamo parlato anche delle altre situazioni”

Si chiude definitivamente questa opportunità, di sostituire Cristiano Giuntoli, col DS empolese. Di fatto il mercato azzurro è condotto da De Laurentiis, più Micheli e Mantovani, dell’area scouting. Non è neanche detto che Giuntoli venga di fatto sostituito.

Oggi intanto sarà il primo giorno di lavoro, ufficiale per Rudi Garcia. Il tecnico francese ha radunato tutto il suo staff a Castel Volturno, dove successivamente arriveranno anche i calciatori, per visite mediche e primi test atletici.

Garcia avrà poi, anche un incontro con il Presidente, per un summit di mercato.

L’ex allenatore della Roma, vorrebbe avere subito il vice Kim, per portarlo a Dimaro. C’è da dire che a cinque giorni dalla scadenza della clausola, il Bayern Monaco non ha ancora esercitato l’opzione. Non dovrebbero esserci sorprese, ma con il calcio mercato, nulla è da escludere.

Nel frattempo è uscito un nome nuovo, per quanto riguarda il ruolo di centrale, quello di Konstantinos Mavopranos. Difensore greco, che gioca nello Stoccarda, un classe ’97 inseguito da molti club italiani, tra cui la Juventus. Operazione che si può chiudere con 20 milioni di euro. Cifra interessante, che ha fatto scattare l’interesse partenopeo. In cima alla lista dei desideri, resta comunque il nome di Itakura, un giapponese, che in tempi non sospetti, De Laurentiis dichiarò di voler portare a Napoli.

Il 15 Luglio si avvicina, il Napoli vuole capire prima l’evolversi di questa vicenda, per poi chiudere con un nuovo difensore. Probabilmente l’accordo con l’eventuale sostituto del sud-coreano, già c’è.

