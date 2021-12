ABC – NAPOLI: L’alfabeto del 2021

Il 2021 sta giungendo al termine dando il benvenuto al 2022 la cui parola caratterizzante è “SPERANZA”. Speranza che questo anno possa cambiare in meglio, portando novità allettanti, ma sopra tutto, che ci faccia vivere nel migliore dei modi, senza paura e senza odio.

Iniziamo a salutare il 2021 con un alfabeto rivisitato, non con i nomi delle città ma, con i nomi e gli eventi più caratterizzanti della SSC Napoli.

A come Aurelio De Laurentis

Volto discusso dalla personalità forte, amato e odiato. Quest’anno sotto l’occhio del mirino per il caso Insigne ma a cui si deve il merito di aver chiamato ad allenare la sua rosa un grande allenatore come Spalletti e per aver portato la società del Napoli ad alti livelli tenendo sempre i bilanci in positivo

C come Coppa d’Africa

La Coppa d’Africa, evento sportivo che sta lasciando tutto il mondo del calcio europeo con il fiato sospeso, non solo per le assenze dei giocatori coinvolti nelle squadre ma anche per il rischio, di questi tempi, di poter contrarre il virus del Covid-19 che nelle ultime settimane sta dimezzando la rosa azzurra.

D come Dries Mertens

Dries Mertens, il volto più napoletano nella rosa azzurra, uno scugnizzo nato in Belgio che ha trovato il suo Eden nella città di Napoli. Il 2021 per lui è stato un anno sicuramente caratterizzato da forti emozioni. La prima su tutte: l’attesa del primo figlio, Ciro Mertens. Ma anche l’operazione alla spalla che per mesi lo ha tenuto in panchina per poi tornare in campo come un leone.

E come Eljif Elmas

Eljif Elmas volto decisivo nella partita sofferta Napoli – Spezia in cui la squadra azzurra ha rischiato di perdere tre punti decisivi per la classifica ma che, grazie al meraviglioso goal del centrocampista, è riuscita a concludere con un 1-0. Purtroppo però il Covid-19 non ha risparmiato nessuno, nemmeno il ventiduenne, il quale attualmente è bloccato in Macedonia perché positivo al tampone molecolare.

F come Fabian

Lo spagnolo dal sinistro fatato, cosi è stato definito il centrocampista del Napoli. I suoi goal, meritevoli di standing ovation, lo hanno portato ad essere definito il miglior calciatore nei cinque principali campionati d’Europa per gol effettuati da fuori area. Il goal più bello del 2021? Napoli – Bologna con un 3-0 che ha fatto sognare tutto il Golfo di Napoli.

G come Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso, un allenatore che forse non ha avuto abbastanza tempo per dimostrare tutta la sua capacità di allenatore. Entrato nel team del Napoli come allenatore l’11 dicembre del 2019, poco dopo lo stop per il Covid-19, la malattia all’occhio che non gli permetteva di essere abbastanza concentrato sulla squadra e poi l’addio al Napoli il 25 maggio del 2021. Le sue parole ” Ho conosciuto una città magnifica, dove ho vissuto benissimo con la mia famiglia, e tifosi straordinari, nonostante la pandemia ci abbia tenuto lontano dall’atmosfera unica dello stadio intitolato a Diego Maradona. Adesso le nostre strade si separano, però non dimenticherò mai questi mesi emozionanti. Auguro al Napoli e a Napoli altri successi“.

H come Hirving Lozano

Per El Chucky non è stato certo un anno facile. Il 2021 è stato caratterizzato dal gravissimo infortunio all’occhio subito durante la partita per la Concacaf Gold Cup, per colpa del quale stava rischiando di perdere l’uso della vista. Un infortunio che lo ha segnato nel profondo tanto da modificare il suo stile di gioco. Lozano, durante quest’anno si è fatto notare anche per la dichiarazione ai microfoni di Azteca Deportes durante la quale non ha fatto mistero della volontà di andare via dal Napoli per tentare fortuna in altri club. In ultimo la positività al Covid-19. Un anno sfortunato per il messicano al quale quest’anno l’augurio più sincero è quello di trovare un bel pò di meritata fortuna.

I come Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli. Quest’anno è certamente stato il SUO anno. La vittoria degli Europei e il “Tiro a Giro” è un immagine che non potrà mai dimenticare. E’ riuscito ha far ridere con i suoi scherzi in hotel e a far sognare in campo, non solo i tifosi napoletani ma tutta l’Italia. Attualmente è sotto la lente d’ingrandimento per il possibile trasferimento negli USA o meglio nel club del Toronto. Un trasferimento che la città del Golfo di Napoli non vorrebbe, e che forse non vuole nemmeno lui.





J come Juan Jesus

Un anno sfortunato e fortunato allo stesso tempo. Fortunato perchè quest’anno è riuscito a giocare tanti minuti in campo. Sfortunato perché purtroppo la sua presenza è ricordata principalmente per l’autogoal nell’ultimo match Napoli – Spezia finito 0-1 il quale ha fatto perdere al Napoli 3 importanti punti. Sicuramente riuscirà a riprendersi nel 2022. Good Luck!

K come Kalidou Koulibaly

L’inarrestabile gigante buono del Napoli. Il giocatore di cui tutte le squadre non potrebbero mai farne a meno. Un anno emozionante per Koulibaly il quale quest’anno dovrà partecipare alla Coppa d’Africa, dopo la splendida prestazione delle prime otto partite con il Napoli.

L come G.di Lorenzo

Di Lorenzo, l’insostituibile del Napoli, sempre titolare con tre allenatori diversi. Un giocatore che dal 5 settembre non è mai uscito dal campo, capace di straordinarie prestazioni.

M come Mario Rui

Mario Rui la scoperta del Napoli. Un giocatore per troppo tempo tenuto in panchina ma che ha dato, nelle ultime settimane, prova e dimostrazione di poter diventare un bravissimo giocatore. L’augurio per il 2022 è quello che possa migliorare ancora molto affinché la sua presenza in campo possa essere determinante.

N come Napoli

Una squadra che quest’anno sta dando dimostrazione di essere all’altezza delle big del campionato. Dopo un inizio anno segnato dalla paura Covid-19, con la guida dell’allenatore Spalletti è riuscita a vincere 8 partite consecutive con prestazioni da fuoriclasse. Attualmente è di nuovo segnata dalla “perdita” di 8 titolari fermi per infortuni e positività al Covid. Ma il Napoli è come L’araba Fenice riesce sempre a rinascere dalle proprie ceneri. Auguri Napoli!

O come David Ospina

Il portiere con la P maiuscola. Ottime prestazioni quest’anno di David Ospina il quale, come un falco, riesce ad intercettare anche da lunga distanza le traiettorie dei possibili goal parando qualsiasi tipo di palla.

P come Matteo Politano

Un meraviglioso anno per Politano il quale il 17 giugno del 2021 è diventato papà di una meravigliosa bambina Giselle. Che non sia stato questo il motivo delle grandi prestazioni in campo?

R come Amir Rrahmani

Grandi opportunità durante questo 2021 per Amir Rrahmani il quale con Spalletti è riuscito a migliorare il suo gioco aumentando esponenzialmente i minuti di gioco in campo. La speranza in questo 2022 è che possa giocare ancora di più per migliorare le prestazioni al fine di diventare fondamentale per la rosa.

S come Luciano Spalletti

Volto rivoluzionario del Napoli. Non un semplice allenatore, un uomo e un giocatore in prima linea. Dalla sua entrata ad oggi, il Napoli è cresciuto esponenzialmente riuscendo a vincere otto partite consecutivamente, le quali gli hanno fatto guadagnare il premio come milgior allenatore del mese di settembre. Spalletti è amato da tutti, giocatori, tifosi e dal presidente ADL il quale quest’anno ha dichiarato di non aver mai avuto un allenatore bravo come Spalletti. Chissà cosa starà escogitando l’allenatore di Certaldo per il 2022.

V come Victor Osimhen

Giocatore dalle doti strabilianti. Victor Osimhen è certamente l’acquisto più importante che potesse fare il Napoli. Un anno caratterizzato da prestazioni da fuori classe che gli hanno fatto guadagnare la convocazione per la Coppa d’Africa, ma anche un anno forse da dimenticare per la positività al Covid-19 pochi giorni dopo la notizia della ripresa all’infortunio all’occhio che oggi lo costringe ad indossare una mascherina di protezione. Forza e coraggio Victor il Napoli ti aspetta più forte di prima.

Z come Piotr Zieliński

Un anno di soddisfazioni per Piotr Zieliński che ha dato il massimo in ogni partita. Ma anche un anno caratterizzato dalla paura, per un problema respiratorio. Un dolore al petto che lo ha costretto al cambio dopo 22 minuti di gioco durante la partita Napoli -Empoli. Attualmente è ancora sottoposto ai controlli medici e per questa ragione non sta prendendo parte agli allenamenti. Potrà tornare solo nel 2022, per questa ragione gli auguriamo il meglio affiche torni in campo molto presto.

Auguri a tutti i ragazzi della SSC Napoli, all’allenatore Spalletti al DS Giuntoli e al Presidente Aurelio de Laurentis. Speriamo che il 2022 possa essere un grande anno per il Napoli e che inizi con il piede giusto tornando a far sognare i tifosi e combattendo fino all’ultimo per la conquista dello scudetto.

