Abbassi pure il tetto? Attento puoi “cozzare!”

Il Napoli decide di abbassare il tetto ingaggi, complice anche i due anni di assenza in Champions, e quindi via tutti coloro che guadagnano da 4 milioni netti in su

Si potrebbe spiegare cosi “la grande fuga“, anche se, per ora, sono andati via solo i contratti scaduti al 30 giugno di quest’anno:’ Ghoulam, Malcuit, Insigne, Ospina e Mertens

Ma ci sono altri due nodi da sciogliere nel Napoli, cioè’ Fabian e, soprattutto, Koulibaly, che risultano essere i due prossimi potenziali partenti

Abbasso il tetto…per poi vendere?

Come vogliamo definire il mercato di quest’anno? Diciamo che per ora e in stato embrionale per assenza del firmatario, ma sembra esserci, almeno questo e il sentore, una vera e propria rivoluzione in atto, E questo certamente, non apre scenari di grandi sogni all’orizzonte.

Ma se poi c’è’ altro? tipo, vende tutti, riqualifica il parco giocatori, e poi vende definitivamente il club, potrebbe essere?

Quando parliamo di processo di ristrutturazione aziendale, lo si fa soprattutto perché’ si e’ orientati a due cose e’ cioe’:

1) Vendere una azienda con costi di produzione bassi rafforza la capacità di generare margini di profitto più alti e dunque anche il valore ne esce accresciuto. Cosiddetto piano economico

2) Il lavoro sporco dei tagli viene fatto dal venditore e l’acquirente può invece presentarsi attraverso i nuovi investimenti. In pratica, risanare e riqualificare l’azienda, per far si che, l’acquirente, non abbia dubbi nel prelevarla. Cosiddetto piano politico

Ma tra mercato e vendita del club, il patron resta a Los Angeles, e per ora rinvia il suo rientro. Tutto tace in casa Napoli, come a dire, domani e’ un altro giorno e si vedrà!

