La stagione del Napoli sta avendo, in questo frangente, alcune battute d’arresto che hanno portato Ospina e compagni a perdere il primato in classifica. Il pareggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo e la sconfitta casalinga contro l’Atalanta hanno portato gli uomini di Spalletti a perdere punti importanti.

Ad aggravare la situazione ci sono gli infortuni: cinque uomini chiave del Napoli fermi ai box, tra i quali compare colui che sembrava potesse essere l’uomo in più di questa squadra; Victor Osimhen. L’indisponibilità dell’attaccante nigeriano complica, e non di poco, i piani di Spalletti, il quale è obbligato a ridisegnare i propri schemi offensivi.

Le principali soluzioni

Fuori Osimhen, dentro Mertens. Apparentemente una equazione facile da immaginare. Bisogna però sviscerare la questione con accuratezza ed analizzare le possibili problematiche legate a questa scelta.

Osimhen come noto sarà indisponibile per tre mesi, un lasso di tempo molto lungo nel calcio moderno in cui si gioca ogni tre giorni ed ogni match può facilmente rivelarsi crocevia della stagione. Va perciò approfondita tale vicenda: Mertens è un calciatore che, per quanto decisivo, si avvia verso i 35 anni; non è più di certo un ragazzino. Se a tale fattore si aggiunge la sua posizione in campo e la propria predisposizione ad essere un attaccante di movimento, libero di svariare per tutto il fronte offensivo così da non dare punti di riferimento agli avversari, è facile intuire che la componente anagrafica diventa ancora più preponderante.

E’ verosimile pensare dunque. che il no. 14 azzurro giocherà tante partite da qui al ritorno di Osimhen, ma difficilmente potrà giocarle tutte. Petagna quindi da terza punta, potrebbe fare le sue presenze; ma se per il belga sussistono dubbi legati all’anagrafe, per l’attaccante italiano lo scetticismo riguarda il proprio tasso tecnico.

Quando si parla di Petagna si parla di un buon attaccante da area di rigore, il quale però è spesso statico all’interno della stessa. Tale peculiarità lo porta talvolta ad isolarsi dalla manovra del Napoli e a toccare pochi palloni, proprio come è successo contro l’Atalanta. Resta sicuramente un buon colpitore di testa, utile per i calci da fermo, ma poco altro.

Lotta per la Champions: perché non essere più ambiziosi?

Nel campionato italiano, soprattutto negli ultimi anni, si è innalzato il tasso tecnico delle squadre al vertice e non solo. Soprattutto le due milanesi, ma anche le due romane e la Fiorentina – per citarne alcune – si sono rinforzate progressivamente fino a creare dei gruppi squadra davvero compatti ed ostici da affrontare.

In un campionato come il nostro, il Napoli può e deve avere le stesse ambizioni di chi, trovandosi lassù, ambisce alla vittoria finale; lo scudetto. Una vera e propria chimera per il club di De Laurentiis che con gli anni ha avvicinato tale traguardo, attraverso una giusta programmazione sportiva e tante vittorie.

In questo anno calcistico, il Napoli è tra le tre/quattro squadre che lotteranno per la vittoria del campionato, ma è inverosimile pensare di poter battere l’avversario senza avere a disposizione un capitale umano sufficientemente competitivo.

Paragonando il contesto Napoli, ad esempio, con l’attacco delle due milanesi, si nota che il Milan ha in panchina un uomo come Giroud; calciatore d’esperienza e tecnica che fa comodo quando Ibrahimovic è assente. Il confronto con l’Inter, invece, fa riflettere ancora di più: i nerazzurri in attacco vantano calciatori come Lautaro Martinez, Dzeko, Sanchez, Correa; tutti facilmente sostituibili ed intercambiabili tra loro.

Dopo aver esaminato – tra le tante – due squadre di vertice, la domanda sorge spontanea: come può il Napoli contendersi fino in fondo gli obiettivi stagionali con l’Inter e il Milan se non è attrezzata almeno quanto loro?

Certo, le soluzioni possono trovarsi, ad esempio, lo spazio della punta lo si potrebbe occupare con Ounas falso nove come agisce Firmino al Liverpool. Ma resta comunque un voler nascondere la polvere sotto al tappeto, per una rosa che non è sufficientemente attrezzata in termini quantitativi e soprattutto qualitativi per la corsa allo scudetto. Anche quest’anno, quindi, si punterà alla zona Champions. Gli ambiziosi dovranno ancora aspettare.

