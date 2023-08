A Villa Stuart e’ arrivato Jens Cajuste per le rituali visite mediche. Altro colpo alla De Laurentiis

Giornata sorprendente nel club partenopeo di De Laurentiis, come riferisce l’esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito ufficiale:

“Jens Cajuste è arrivato a Villa Stuart per effettuare le visite mediche col Napoli. Operazione da 12 milioni di euro per il centrocampista svedese. Il classe 1999 sarà un nuovo rinforzo di Rudi Garcia a centrocampo. Zielinski, infatti, va verso l’Arabia Saudita e si sta spingendo per Gabri Veiga“. Ha evidenziato l’esperto di mercato sul suo sito ufficiale.

Acconciatura particolare con treccine in bella vista per il calciatore ex Reims. Il ragazzo sosterrà le visite mediche e poi si recherà negli uffici del Napoli dove troverà il presidente Aurelio De Laurentiis per la firma sul contratto che lo legherà al club partenopeo per le prossime stagioni.

Il suo acquisto è stato accolto con stupore dai tifosi partenopei, visto che tanti esperti di mercato non avevano mai fatto prima il suo nome. Nessuno, infatti, in queste settimane aveva accostato il calciatore alla squadra partenopea di Aurelio De Laurentiis.

