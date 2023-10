“A Verona , Adl non perdonera’ Garcia…Gara delicata” L’opinionista Pistocchi”accende la miccia”

Nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport in onda è intervenuto Maurizio Pistocchi. Il giornalista ha parlato della situazione del Napoli di Garcia che contro il Verona vivrà una gara delicata. A seguire le sue parole.

Sul Napoli:

“A Verona per il Napoli sarà un capitolo molto delicato per Garcia, avrà gli occhi di tutti su di sé. Il francese è stato sfiduciato dal proprio presidente, ora si trova in una situazione che mai avrei pensato si potesse creare. Avevo visto il suo lavoro negli ultimi anni, ma pensavo che la potenza della rosa gli consentisse di superare alcune problematiche. E invece… Ora si è infortunato anche Osimhen, che è uno che risolve tanti problemi. A Verona sarà una partita davvero delicata, De Laurentiis non tollererà altre brutte figure.“

Anche i giocatori sotto esame?

“I giocatori sono la parte forte del Napoli, gente che ha dimostrato lo scorso anno di poter fare grandi cose. A tante squadre è stato dato un distacco abissale. E’ successo qualcosa rispetto alla scorsa stagione, è palese. Questa squadra ha 2-3 giocatori di altissimo livello. Gli altri sono ottimi elementi che hanno bisogno di un sistema di gioco che li guidi. Il Napoli mi ha dato l’impressione di aver perso il filo conduttore della propria identità. Ho visto una squadra in confusione. Il Napoli di quest’anno ha perso qualcosa dal punto di vista della sicurezza”.

Sul calcioscommesse: “Calcio scommesse?

Questo è il quarto scandalo relativo alle scommesse, ormai si ripetono ciclicamente. Le precedenti esperienze hanno dato un senso di impunità ai calciatori. Sono cose vietate, eppure tutti continuano a farlo. Il calcio e lo sport dovrebbero dare degli esempi, certe cose non vanno fatte. I giocatori ludopatici potrebbero scommettere su altri sport, a patto che sia su piattaforme legali. Evidentemente scommettono sul calcio per interessi e facilità. La paura è che ce ne siano ancora tanti che devono venir fuori, almeno da quanto trapela dal verbale di Fagioli”.

