” A noi interessa il bis o le chiacchiere? Ed e certo colorito il modo usato da Umberto Chiariello…Adl ascoltera’?

Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale ai microfoni di Radio Napoli Centrale, per parlare del progetto tecnico della squadra Campione d’Italia:

“La priorità assoluta di mercato del Napoli è una: sostituire Kim, blindare Osimhen, guardarsi intorno su Lozano e Zielinski ed andare a riempire i buchi che sono venuti fuori dalla fine della scorsa stagione. Il Napoli ripartirà da una base solida con un mercato assolutamente più sereno, tranquillo e ponderato del mercato degli altri. Il Milan sta rifondando attorno ad un unico perno, che è Leao, vedremo chi altro arriverà”.

Inoltre, Chiariello, ha aggiunto:

“L’Inter lotta per avere Lukaku, ma perde Onana, mandati via Gagliardini e D’Ambrosio, ha perso Skriniar e Brozovic, davanti non c’è più Dzeko. Un’ Inter forte con Frattesi e Thuram che si rifonda, si toglie gli anni di dosso, ma resta un’incognita. De Laurentiis ha tutto bene in mente, sapeva che Kim sarebbe andato via, che Giuntoli se ne sarebbe andato, dei mal di pancia di Spalletti e che avrebbe dovuto difendersi dall’assalto ad Osimhen, aspettiamo. Vi costa così tanto fare quello che non siete stati in grado di fare l’anno scorso? Sarà sempre il campo a dire la sua. A noi interessa il bis o le chiacchiere?”.

