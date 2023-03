A Napoli sembra esser passata di moda la scaramanzia, addirittura si sogna la storica doppietta

Il cammino entusiasmante in campionato ed in Champions League del Napoli di Luciano Spalletti, sta facendo sognare un’intera città, famosa da sempre per la propria scaramanzia e i propri cornetti contro il malocchio. Ma i napoletani non si nascondono più, sarà per la distanza che hanno dalle inseguitrici in classifica, saranno i Risultati partite Serie A davvero strepitosi degli azzurri a dare sicurezza a tutta la piazza, ma ormai per festeggiare il tanto atteso terzo scudetto sembra solo questione di tempo.

Ma non solo tricolore, l’entusiasmo è alle stelle e si sogna anche la Champions

Ma non è finita qua, perché all’ombra del Vesuvio si sogna in grandissimo, il sorteggio delle final eight di Champions League, che vede i campani favoriti nella loro sezione di tabellone fa eccitare e non poco tutto il popolo azzurro. Ad inizio campionato, se avessimo domandato ai tifosi partenopei, in che posizione si fosse trovata la loro squadra del cuore, neanche il più devoto a San Gennaro dei tifosi, poteva immaginare qualcosa di simile.

Merito di Luciano Spalletti che ha rilanciato alcuni giocatori che sembravano degli oggetti misteriosi, come Lozano e Lobotka e del DS Giuntoli, in grado di portare a Napoli Kvaratskhelia, talento purissimo che a suon di assist e goal sta trascinando la squadra verso qualcosa di impensabile.

Se poi aggiungiamo l’esplosione definitiva di Victor Osimehn che segna in tutti i modi in tutti i luoghi e in tutti gli stadi, tutto è davvero più semplice, tanto da far tremare anche le Big Europee, Manchester City e Real Madrid su tutte, che per bocca dei loro tecnici, definiscono i campani favoriti anche per la conquista della coppa dalle grandi orecchie, voci subito placate dall’esperto tecnico del Napoli, che ha definito le parole dei colleghi, un inutile tentativo di mettere pressione.

Cosa potrebbe succedere se il Napoli centrasse la doppietta?

Memorabili sono le immagini dell’ultimo scudetto degli azzurri, guidati dalla loro stella che oggi guarda tutto dal cielo, Diego Armando Maradona, dove perfino le donne anziane festeggiavano per i vicoli di Napoli con le bandiere azzurre, scene indelebili di gioia pura.

E se la banda Spalletti dovesse centrare la clamorosa doppietta, cosa potrebbe succedere? Provate a chiudere gli occhi ed immaginare, io ho già la pelle d’oca al solo pensiero, di vedere un’intera città, che per anni ha sofferto, gioito, cadendo e rialzandosi, arrivare con pieno merito sul tetto d’Italia e forse anche d’Europa. Riscrivendo la storia del calcio e dato che la scaramanzia a Napoli sembra esser passata di moda, alcuni segnali possiamo coglierli come messaggi o segni, l’erede del Pibe de Oro che vince il mondiale con l’Argentina, proprio come fece Diego, Il Napoli che è in fuga in campionato verso il terzo scudetto ed i sorteggi di Champions League, una storia che sembra scritta dall’alto, non vogliamo essere blasfemi e commettere peccati, ma sembra tutto convergere ad una strada. Una strada, bella e illuminata chiamata Via della Vittoria.

