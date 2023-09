A Napoli , primo estratto 22…”follia pura” pensare anche alla lista del sostituto di Garcia!

E’ bastata una sconfitta e a Napoli è tornata la “follia” di criticare tutto e tutti. La debacle interna dei campioni d’Italia – ripetiamo, campioni d’Italia – contro la Lazio di Maurizio Sarri ha generato malumori da non credere. C’è chi punta il dito contro Meret, chi invece all’indirizzo di Anguissa, Rrahmani e Osimhen. E non manca il solito anti-De Laurentiis che sarebbe colpevole di aver indebolito la squadra e rotto il giocattolo costruito con sapienza e pazienza da Luciano Spalletti, oggi Ct dell’Italia.

La “follia” più grande è quella di chiedere addirittura l’esonero di Rudi Garcia facendo l’elenco degli allenatori liberi sul mercato. “Nulla contro il tecnico francese – scrive un tifoso – ma per una squadra che punta a confermarsi campione d’Italia, non è sufficiente un mister che ha fatto male anche in Arabia Saudita. C’è Antonio Conte che verrebbe di corsa a Napoli, ma anche un giovane di talento come Nagelsmann. Non trascurerei Zinedine Zidane. Parliamoci chiaro, Garcia non era la prima scelta per De Laurentiis”.

