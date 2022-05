A Napoli e…Primavera! A Cercola il Napoli batte il Genoa 2-0 e resta in Primavera1

Il Napoli di Frustalupi, liquida con un secco 2 a 0 il Genoa, grazie alle reti di Saco ,e Ambrosino su calcio di rigore nei Play Out salvezza, e mantine la categoria Primavera 1, al Centro Sportivo di Cercola. All’andata terminò 2–2 a Genova.

Azzurrini che comandano il gioco e sfiorano il gol sul finire di primo tempo con Pesce che da pochi metri manda alto.

Ma la pressione viene coronata poco prima dell’ora di gioco: calcio di punizione di Vergara e stacco vincente di Saco

Al 65′ il gol della sicurezza. Rigore per gli azzurri per fallo di mano in area genoana. Tira dal dichetto Ambrosino che infila il 2-0

Al 90esimo rigore per il Genoa ed arriva l’ennesima prodezza di Idasiak che para il penalty a Besaggio. Finisce 2-0.

In virtù del 2-2 della gara di andata, il Napoli supera i play out e conquista la salvezza

Questi gli undici schierati oggi che hanno regalato la permanenza in Primavera1 ai tanti tifosi accorsi a sostenrli: Napoli: Idasiak; Barba, Costanzo, Iaccarino (85′ Marranzino), Acampa, Pesce (48” Ambrosino), Spavone (64′ Marchisano), Hysaj, Vergara (85′ Gioielli), D’Agostino, Saco. All. Frustalupi

Grande festa a fine gara per la permaneza in Primavera 1, e tanta la folla festante, ad acclamare e gioire con i ragazzi di Frustalupi che hanno raggiunto un traguardo molto importante in chiave futura.

