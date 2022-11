A Gennaio sarà tutto diverso. Ecco le prove

Avevamo detto, a Gennaio sarà tutto diverso. Un campionato nuovo, non credevamo tanto.

Avevamo ripreso più volte il concetto che Gennaio ci avrebbe consegnato uomini e condizioni differenti.

Mente e desideri nuovi. La concentrazione legata esclusivamente al campionato. Sarà così certamente ma con l’ultima news in arrivo dal Qatar, il campionato sarà completamente rivoluzionato.

Il Qatar 2022 avevamo detto sarà un’occasione.

Una stagione per rivoluzionare Sport e società.

Dopo la VAR, che ha dato comunque una buona serietà del gioco, arriva in Italia il recupero extra large.

Voluto fortemente da Pierluigi Collina capo degli arbitri Fifa.

In Italia, Pioli, allenatore del Milan, più volte ne aveva parlato.

Una strada che porterà al tempo effettivo di gioco.

Lo abbiamo visto in queste prime partite del mondiale. Recupero anche di 10 minuti. Infortuni, ammonizioni, var ed interventi vari saranno tutti recuperati.

Non servirà più giocare ad “impedire”. Non servirà più far la melina, prerogativa italiana.

Le squadre che scenderanno in campo per contenere con falli, interruzioni e perdite di tempo saranno punite.

Un tentativo per dare spazio allo spettacolo ed a chi ha intenzione di giocare a calcio per davvero.

Dovrebbe essere qualcosa a vantaggio di chi ha un buon potenziale tecnico. Quelle squadre che propongono calcio. Quelli che vedono il calcio come proposta d’attacco.

Chi cerca la porta, insomma il Napoli in Italia.

Sarà un vantaggio?

Sarà a favore della banda Spalletti?

Ognuno si farà la propria idea ma è chiaro che il calcio si evolve e bisogna farsi trovare pronti.

Condizione fisica e preparazione mentale.

Spalletti è avvisato, ci sarà da combattere e non poco.

Sarà un campionato diverso ora ne abbiamo le prove

