A Gennaio il miglior Kvaratskhelia

Kvaratskhelia è stato senza alcun dubbio il protagonista del campionato italiano. Il rapporto tra età e capacità di essere determinante è stato altissimo. Inaspettato e bellissimo. Giovanissimo, praticamente sconosciuto, ha scavato un solco. Pochissime apparizioni ed il ricordo di Insigne è passato in sordina. Il passato, chiuso in poche apparizioni. Il giudizio degli uomini di calcio, è stato entusiasta per quanto stupito. Numeri da top player, caratteristiche da folletto e doti da numero uno.

Poi un infortunio, scomodo e fastidioso, il riposo condizionato ed una ripresa lenta e dolce.

In Turchia si sono rivisti i suoi movimenti sebbene con calma ed attenzione. Guai a forzare. Il guaio muscolare che lo ha colto è fastidioso, profondo e nascosto. Serve attenzione e calma per un recupero ad hoc.

Gennaio ci dirà chi è Kvaratskhelia. Non c’è fretta ma c’è necessità. A questo punto della stagione, Kvaratskhelia, se vuol diventare un uomo da campionato e Champions, non può mancare.

Kvara è uno di quei protagonisti del Napoli 5.0 che non possono essere sostituiti semplicemente. I risultati hanno detto che la banda Spalletti ha girato anche senza lui ma quel che ci aspetta è cosa diversa.

Le partite che verranno non consentono apporto ridotto. Occorrono tutti i migliori ed il Napoli ha bisogno del miglior Kvaratskhelia.

Gennaio è vicino, lo vedremo presto.

