A chi l’eredita’ di capitan Insigne? E’ chi sostituira’ i 3 ” di coppa ? “

Un vero e’ proprio rompicapo il nome che sostituira’ Lorenzo Insigne, sempre che il capitano abdichi, nella prossima stagione. I nomi sono tanti, ma in realta’ sembrano piu’ da figurine panini che interessamenti per acquisto da parte della societa’ di Castel Volturno. Potremmo cominciare da Jeremy Boga, ma il semaforo verde spetta alla Dea (Atalanta) che se lo assicura per circa 20 milioni, con il Sassuolo che incassa e pensa al futuro. Ci Sarebbe il tanto atteso terzino, Leinildo Mandava, provenienza Lille, ma sembra piu’ una prospettiva di giugno, anche Attila Szalai, difensore centrale fa gola, ma quella del Napoli sembra arsa al sol sentirne il prezzo 11 milioni, Adl spera in un intervento del presidente ” Ader ” per un prestito vantaggioso. In ultimo, ma sicuramente utile poiche’ gia’ conosce il nostro calcio, e’ il mediano tutto fare del Cagliari Naithan Nandez, valore complessivo 20 milioni, ma con l’Inter pronta a soffiare sul collo del calciatore Urugaiano in forza ai rossoblu. Insomma, dove giri trovi Giuntoli che lavora in modo attento e certosino, peccato che poi, in molti casi, si puo’definire inutile, in quanto senza il Tweet presidenziale sono nozze ancora da realizzare. Ma mettiamoci comodi, tra qualche giorno avra’ inizio la Coppa D’ Africa, vuoi vedere che lo “zorro mascherato ” risultaera’essere determinante per la sua Nigeria? La verita e’ che comunque, non lo sara’ certo per il Napoli, che dopo la sosta, si ritrovera’ ad affrontare la Juve, allo Stadium, senza Osimenh ,e senza Koulibaly ed Anguissa, nemmeno loro saranno presenti allo Stadium il 6 Gennaio. Ma non diabbiamo temere, e il giorno dell’ Epifania, che tutte le feste si porta via! E’ sara’ allora, solo allora che non si potra’ piu’ scherzare, si dovranno tirare le somme di cosa si vuol fare da grandi, sperando che le chiacchiere dietro ad un telecamera , non siano il film reale di un Napoli ” incompiuto ” per volonta’ del direttore d’orchestra! . Al presidente la risposta immediata alla piazza.

