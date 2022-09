Champions League, Arriva la novita’…

La Champions League è il torneo di calcio per club più importante al mondo ed è un evento seguito non solo nel Vecchio Continente, ma in tutto il pianeta. Quest’anno, l’Italia tenterà di tornare a vincere la Coppa affidandosi a Milan, Inter, Juventus e Napoli, ma la concorrenza come sempre fa paura.

Champions, idea finale negli Usa

La Champions League vanta i giocatori più forti del pallone, a eccezione di Cristiano Ronaldo in questa annata. L’intenzione della Uefa è però sempre quello di migliorare e di pubblicizzare al meglio la competizione di calcio più conosciuta al mondo. Nelle ultime ore, una vecchia idea è tornata di moda e ha fatto decisamente rumore. La vecchia Coppa dei Campioni infatti potrebbe sbarcare negli Usa, con la finale che si giocherebbe nel Nord America.

Champions, la svolta potrebbe avvenire

Secondo ‘As’, “non c’è mercato commerciale e televisivo che abbia una rilevanza pari a quello americano. Le grandi competizioni calcistiche mondiali vogliono farne parte. Ogni anno aumentano le finali e i tornei importanti che si giocano negli Usa. Ma manca quella più importante: la Champions League di calcio. La partita più rilevante del pallone europeo non è mai uscita dal vecchio continente. La possibilità di trasferirsi oltreoceano è vista di buon occhio da Uefa ed Eca, che vogliono espandere il proprio mercato.

I massimi organismi calcistici continentali hanno appena venduto i diritti in inglese per gli Usa a CBS, Viacom e Paramount per 1.500 milioni, una cifra che sarà aumentata in occasione della versione allargata della Champions a partire dal 2024. Di fatto, la International Champions Cup, che veniva organizzata ogni estate negli Usa, è sempre stato un gran successo sotto tutti i punti di vista”.

Champions negli Usa, la Uefa ci sta pensando

La Uefa ci sta seriamente pensando, anche perché a livello economico ci andrebbe solo a guadagnare. Non è però una decisione che si può prendere in poco tempo, ma le parti stanno già ragionando sul da farsi e nei prossimi anni potrebbe esserci la svolta.

