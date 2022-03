Loro non sono napoletani (e menomale) 

Quello della discriminazione territoriale è un problema, anche bello grosso e va avanti da troppo tempo. Sembra, però, che alla Lega non interessi particolarmente l’argomento e si limita ogni tanto, qua e là, a multare le società – che non c’entrano un tubo con quanto accade sugli spalti – e a volte chiudono i settori per una o più partite.

Il fatto è che questo fenomeno, purtroppo, diventa sempre peggiore e tocca soprattutto la tifoseria partenopea che è sistematicamente vittima di striscioni e cori beceri che col calcio hanno a che fare poco o nulla.

Dal semplice “lavali col fuoco” alle coordinate ‘consigliate’ a Russia ed Ucraina per il lancio di un missile, tirando in ballo un argomento delicatissimo per il momento storico che stiamo vivendo: la guerra.

Non ci si venga a giustificare parlando di goliardia, perché è troppo facile lavarsene le mani così ed è evidente che la linea d’azione non cambierà in alcun modo. Come se fosse normale il fatto di doversi sentire dal lato sbagliato soltanto perché nati all’ombra del Vesuvio.

Si preferisce lavarsene le mani e lo ha dimostrato l’Hellas Verona che ha pubblicato solamente un post – sui proprio canali di comunicazione ufficiali – per inneggiare alla pace, ma senza fare mai riferimento e tantomeno condannare il gesto dei propri tifosi che non sono nuovi ad atteggiamenti di questo tipo.

Non se ne può più, perché il calcio dovrebbe essere uno strumento per evadere dalle proprie vite di tutti i giorni e passare 90 minuti di svago, ma così non è, o almeno non più. Perché ormai i supporters azzurri devono essere sempre scortati in trasferta a causa della pericolosità degli eventi che potrebbero verificarsi scaturirsi.

Non se ne può più, perché Napoli ed i napoletani non possono sistematicamente subire discriminazioni territoriali, perché quello che viene espresso e mascherato col termine ‘goliardia’, è semplicemente odio allo stato puro.

È bene ricordare che questo odio, non molti anni fa, ha portato alla morte di un giovane ragazzo: Ciro Esposito.

Cosa aveva fatto?

Niente. La sua unica colpa era quella di aver seguito la propria squadra del cuore a Roma per assistere alla finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina.

E indovinate, Ciro non è stato assassinato da un tifoso della squadra toscana, ma addirittura da un ultras della Roma che gli sparò a sangue freddo, così, senza motivo, perché napoletano.

Allora, per soggetti del genere sarebbe il caso di chiuderli in delle celle e gettare le chiavi, perché all’odio non c’è cura, soprattutto dal momento in cui alle istituzioni frega altamente tutelare chi rischia la pelle per inseguire la propria passione.

Quanto è bello assumere il ruolo della Svizzera nelle ultime guerre.

Quanto è bello non dover mai scegliere, vero?

Eh, no. Ma così è troppo comodo e non va bene.

Ma una cosa c’è da chiederla a chi comanda: che non si cada nell’ipocrisia concedendo i vari minuti di silenzio, perché ne possiamo fare a meno.

Che lo si faccia per onorare la memoria di chi come Ciro ha perso la vita a causa di una partita di calcio, si trovino i responsabili di tali gesti e li si condanni senza alcuna pietà, perché siamo tutti certi del fatto che loro farebbero lo stesso con un napoletano.

Una cosa positiva in tutto questo c’è e ci porta soddisfazione anche perché sono proprio loro ogni settimana a sottolinearla.

Sapete qual è?

Quella che loro non sono napoletani.

Ringraziamoli. Ci tolgono il disturbo di dover spiegare al resto del mondo che gente così, con tale mentalità retrograda, non appartiene al nostro popolo.

