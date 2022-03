 Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport<Potere Milan> Corriere dello Sport<Colpo del Diavolo> Tuttosport<Giroud Scudetto> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Gazzetta dello sport che titola Potere Milan, Dura solo venti minuti la gara del Napoli, poi Milan prende le misure, e nella ripresa piazza il colpo che regala ai rossoneri 3 punti che possono valere scudetto, in attesa della gara di recupero dell’ Inter contro il Bologna, Pioli si porta a + 2 e comanda il campionato. Napoli senza mordente e poca personalita’, delude anche Spalletti che non sa correggere gara in corso. Il Corriere dello Sport titola Colpo del Diavolo, Giroud decide la gara del Maradona, Pioli e’ di nuovo primo, Il Milan conserva i due punti sull’ Inter, mentre il Napoli sbaglia tutto! Segna il francese che stava uscendo per un infortunio, Il tecnico rossonero “Il difficile arriva ora. Spalletti “Abbiamo sbagliato troppo” Infine Tuttosport titola Giroud Scudetto,Il Napoli si arrende al Francese ed il Milan piazza un colpo fondamentale per la corsa scudetto riportandosi a piu +2 sull’ Inter

