“7 milioni non soddisfano Osimhen, resterebbe a scadenza ma…” Ciro Venerato lo spiega così il momento contrattuale del Nigeriano

Resta nebulosa la vicenda Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2025 ed il club azzurro vorrebbe rinnovarlo, per poi cederlo solo tra qualche stagione. Diverse le società che hanno sondato il bomber della rosa partenopea, ma le elevate richieste per il suo cartellino hanno spaventato un po’ tutte le pretendenti, compreso il PSG, come spiega Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato della RAI, ai microfoni de ‘La Domenica Sportiva Estate’.

“Osimhen giocherà a Napoli, ma non è chiaro come: se lo farà, cioè, con un contratto a scadenza o rinnovato. Al momento – ha rivelato Venerato – non ci siamo con le cifre: De Laurentiis chiede quasi 200 milioni per il cartellino e persino il Paris Saint-Germain ha virato su altri profili. Nelle idee del suo entourage, un giocatore che vale così tanto non può rinnovare a 7 milioni, quindi è probabile che si possa andare avanti con Osimhen che resterebbe ad un anno dalla scadenza e De Laurentiis che, nel 2024, potrebbe chiedere molti meno soldi per cederlo. E’ una partita aperta”.

