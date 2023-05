5 il numero magico

“Ho parlato già con 5 tecnici”. Ipse dixit.

In fede, Aurelio De Laurentiis.

Grave, presidente, grave.

Non è cosa che possa far contenti i tifosi.

Ricomincio da 3.

Troisi ci aveva visto bene. Benissimo.

Il dibattito sui perché,

sul come e sulle nascoste trame che portano alla separazione dei “coniugi” De Laurentiis – Spalletti, le lasciamo ai cronisti di rosa. Stamattina preferiamo guardare con relativa attenzione a quello che è l’ aspetto organizzativo – gestionale della SSC Napoli.

Ancora una volta, si interrompe un flusso. Si dice spesso che i manager non cambiano le strategie aziendali ma è pur vero che ne influenzano i risultati.

È indubbio che la mano di Spalletti sia stata la mano più adatta a guidare la macchina napoletana, è altrettanto chiaro che individuare il suo sostituto non è cosa elementare.

5 tecnici.

5 uomini.

5 modi di essere, pensare e proporre futuro.

5 modi di fare calcio ed interpretare l’azienda.

A questo punto, non si può avere un uomo qualunque. A questo punto occorre l’uomo giusto. Se Spalletti lo è stato per vincere, ora occorre Quello per la Crescita e la gestione del capitale.

Non sarà cosa facile. Per quanto possa apparire assurdo, la panca del Napoli, oggi più di ieri, è scomoda.

Spalletti lo ha compreso.

