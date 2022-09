Enrico Fedele: “Il Napoli? Non mi fido…”

Enrico Fedele, ex dirigente di calcio, ha espresso alcune considerazioni sul campionato italiano di Serie A nel corso del suo consueto intervento radiofonico ai microfoni della trasmissione Marte Sport Live.

“Scudetto? Il Napoli non mi dà fiducia, ma tutto può accadere. Il dato negativo è la presunzione di Luciano Spalletti, come quella di tutti i toscani: deve capire che non può fare esperimenti, perché il Napoli è questo e non servono chissà quali alchimie”.

Fedele ha poi aggiunto:

“Vedo il Napoli tra il secondo ed il sesto posto, al momento. Prima lo vedevo dal quarto al sesto. Secondo alcuni tifosi, Giovanni Simeone non vale Victor Osimhen? Ma sono calciatori piuttosto diversi. L’argentino, per intenderci, è più tecnico ed occupa più spazio in area di rigore, rispetto al nigeriano; Osimhen, invece, è uno scassinatore, uno scassinatore di casseforti. E Giacomo Raspadori? Lui non è un attaccante vero, è un attaccante che gira, che parte largo”.

