AMBROSINO: “Spero in una convocazione di Giuseppe per Atalanta-Napoli, Spalletti saprà quando inserirlo. Gli dico sempre una cosa…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mimmo Ambrosino, padre dell’attaccante del Napoli Primavera Giuseppe Ambrosino: “Convocazione in prima squadra contro l’Atalanta? Mister Spalletti saprà sicuramente quando e come inserire Giuseppe, mi fido ciecamente di lui.

Lo spero chiaramente, lui deve solo continuare a lavorare. Oggi con la Nazionale ha sbagliato un gol davanti la porta, cosa che non è da lui. Sarei stato contento di parlare di un altro gol da parte sua, ma gli dico sempre che l’importante è esserci all’appuntamento. Speriamo che quando tornerà dalla Nazionale possa avere una piacevole sorpresa.

Non ho avuto ancora nessun segnale ed è giusto così. Giuseppe tornerà il 30 e quindi avrà pochi giorni per allenarsi. Poi nella Primavera del Napoli ci sono altri ragazzi validi come Giuseppe e si andranno ad allenare con lui. Se dovesse essere aggregato alla prima squadra saremmo prontissimi per andare tutti a Bergamo”.

