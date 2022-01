Juventus-Napoli: la gara del 2020!…

Juventus-Napoli e’ sempre stata una gara diversa dalle altre, ma tra polemiche, sfotto’ e quant’altro, si e’ andato avanti in modo quanto meno “rispettoso” tra i due contendenti. Ma ad Ottobre dell’ anno scorso, in uno Stadium vuoto ,con la Juventus in “campo” per 45’minuti con Arbitri annessi e con il Covid a farlo da padrone, attendeva il Napoli, che su ordine dell’ ASL , vista la positivita’ di Elmas e Zielinsky, non fu fatto partire per Torino, ed ebbe partita persa a tavolino come da regolamento, con tutte le polemiche che ne susseguirono nei giorni a seguire. Ma questo accadde..oggi! Ma ieri, la Lega Calcio, ha suffragato(Sostenere la credibilità di qualcosa con l’apporto di elementi probanti) ritenendo di non rinviare questa gara perche’ ne andrebbe della “credibilita’ del calcio e della Lega stessa” Ora, premettendo che il calcio e un Business, e’quindi ne la pioggia, ne la neve, ne il vento (Pensavo valesse per il portalettere), ne il Covid, possono fermare tale premessa, mi chiedo e vi chiedo, qual’e’ la reale credibilita che vuole difendere la Lega? Lungi da me mettere in discussione la professionalita’ e la funzione dell’ organo preposto, ma mi sembra stucchevole parlare di credibilita’ in una condizione tale che impedisce il regolare svolgimento della gara stessa vista l’incidenza Covid che vi sta generando intorno. Chiaramente fino al calcio d’inizio puo’ succedere ancora di tutto, ma cio’ non cancella di certo l’occasione persa dall’ organo principe dell’Amministrazione Calcio di poter essere un organo non solo in grado di gestire tali situazioni, ma di dimostrarne la serieta’e la capacita’ nel decidere senza condizionamenti da terzi scellerati che della credibilita’ se ne fregano altamente. La cosa strana, e concludo, se ieri sono state rinviate 4 gare (Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia e Atalanta-Torino) fermate dalle ASL di competenza territoriale, con la Lega che con fermezza conferma “non vi saranno rinvii”, dobbiamo attenderci tante vittorie a tavolino? Allora a questo punto chi pretende credibilita’ attendiamo la partitissima Juventus-Napoli e godiamoci lo spettacolo “del credibile ..ciarliero” con la regia della Lega Calcio!

