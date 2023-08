25 milioni per Mancini. Tardelli si “stupisce”

25 milioni di perché.

Moltiplicato 4, fanno 90 milioni di perché.

Chi finge di stupirsi o è in mala fede o è un nostalgico.

Temo entrambi.

Meglio onesti che perbenisti.

Soddisfatto Tardelli?

Fa sorridere. Amaramente ma fa soltanto sorridere chi si “stupisce”.

Fintamente mi verrebbe da dire.

“Non capisco la sua scelta”. Ha detto Tardelli riguardo l’ex c. t. Roberto Mancini.

Dai 3 milioni italiani ai 25 arabi ma Marco nazionale non capisce la ragione.

“Così il calcio muore”.

E giù risate. Cori di scherno e risate infinite.

Caro Marco, ci prendi in giro?

E da quando il Pallone è ancora vivo?

Siamo onesti e seri.

Il Calcio è “morto” da tempo. Da quando si è concesso al mondo dei media a pagamento di entrare e far business.

Da quando?

Anche nell’ 82 c’era un bel giro di soldi ma quella era l’Italia del boom economico.

Falcao, Zico, Maradona, Rumenigge e Platini venivano da noi non negli Emirati Arabi.

Non c’è da stupirsi.

Calcio è calcio.

Pallone è pallone e lavoro è lavoro.

È meno dignitoso e poco professionale insegnare ai confini del mondo?

È lavoro e se si vuol rimanere seri, il lavoro si paga e bene.

Avete voluto il carrozzone h 24 ed ora tenetevi forte alle maniglie.

Non c’è fermata intermedia.

Si corre senza sosta.

Sono un Italiano, un italiano…

