18 punti sono da torneo parrocchiale. L’Inter sprofonda a Bologna

La sconfitta dell’Inter a Bologna, ci costringe ad una riflessione tragicomica. Non sappiamo se far prevalere il sorriso o la smorfia. Vincere senza un pizzico di sofferenza non da’ì gusto. Se si trattasse di un torneo di calcetto tra scapoli ed ammogliati, potremmo giocare allo sfotto’ ma si tratta pur sempre del campionato italiano. Il campionato della squadra campione d’Europa. Inzaghi nel dopo partita è, ci perdonerete, imbarazzante.

Il Napoli lo ha stracciato questo torneo. Lo ha segnato già a Gennaio ma le milanesi sono letteralmente implose. L’impossibilità di avvicinamento reale, dopo lo scontro al Meazza, ha rotto anzi distrutto lo spogliatoio nerazzurro, sostengono i commentatori Rai.

18 punti sulle seconde sono emblema di una scadenza complessiva.

Il problema non è soltanto dei Clubs ma dell’ intero movimento Calcio italiano.

“Con queste concorrenti il Napoli si appresta a far record di punti” ha detto Fulvio Collovati nel post partita. Una Inter mediocre a Bologna. Scadente anzi.

18 punti sono un altro campionato. Un’altra categoria. Una squadra da Champions un’altra da salvezza e da conquistare. I numeri dei nerazzurri sono da retrocessione. Con una rosa di così alto livello, la stagione, al momento, è una violenza. 18 punti, tolgono lo sfizio ed è questo che non volevamo.

Volevamo godere di questa supremazia combattendoci non vedendo una mediocre resa.

