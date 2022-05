17 MAGGIO 1989… Stoccarda-Napoli 3-3 Maradona conquista l’Europa!

Oggi sono ben 32 gli anni trascorsi da quel momento, Stoccarda-Napoli 3 a 3, gli azzurri conquistano il primo ed unico trofeo Europeo, la Coppa Uefa, firmata Maradona! La gioia ,condita ad una smorfia di commozione, vissuta in quella notte di Stoccarda, e ancora presente in ogni cuore dei tifosi napoletani che hanno avuto il privilegio di vivere quella notte, dove anche la telecronaca del grandissimo Bruno Pizzul, esalto’ come non mai gli autori delle reti di quella serata magica. Alemao ,Ferrara ed infine Careca, raccontere gli episodi salienti, sarebbe riduttivo, la vera emozione e poter ascoltare la voce, che racconta e trasporta i telespettatori, li in campo,,, ad abbracciare idealmente, chi gli ha regalato la vetrina Europea per la prima volta nella storia del Napoli. L’ultimo pensiero, e ringraziamento va a lui, e chi come me che lo ha visto e vissuto, puo’ dirlo, non esiete altro DIO del Calcio all’ infuori di lui! Grazie a te abbiamo vinto Diego, e siamo diventati grandi per 7 lunghi ed indimenticabili anni! Ci hai dato tutto, anche troppo, ma e solo perche’ c’eri tu il Napoli ha vinto, eri tu il faro che illuminava i campioni a giocare con te…anche nella bisfrattata Napoli…quindi, Grazie Intramontabile Campione, ci son rimaste solo queste…ma almeno non ci saranno diritti d’immagine o pey per view che ci vieteranno di vederti, anche perche’ se pagavamo, le partite ed i trofei si vincevano! Grazie D10S!!!!

Bruno Pizzul, la telecronaca che fa emozionare!

__________________________________________________________

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w http://www.persempremnapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati