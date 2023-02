1000 volte Spalletti, in quel di Reggio Emilia, sarà la millesima panchina, per il tecnico toscano. Motivo in più per coronare, un grande traguardo, con una bella vittoria. In serie A solo Mourinho ha raggiunto questa soglia, ironia della sorte, sempre contro il Sassuolo, lo scorso anno e conquistando i tre punti.

Nella settimana che porterà alla ripresa della Champions League, non arrivano buone notizie, in casa Napoli. Gli esami strumentali effettuati da Giacomo Raspadori, presso la clinica Pineta Grande, hanno evidenziato una distrazione di secondo grado, del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L’attaccante azzurro ha già inizio l’iter riabilitativo e verrà rivalutato, nelle prossime settimane. In ogni caso per un infortunio di questo tipo, i tempi di recupero si aggirano sempre, intorno ai 40 giorni. Si potrebbe rivederlo in campo, presumibilmente verso fine Marzo. Nel momento più importante della stagione, verrà a mancare una pedina fondamentale, soprattutto in Europa, dove l’ex Sassuolo, si è sempre esaltato. Innanzitutto mancherà proprio contro la sua ex squadra, dove potrebbe invece mancare Berardi. Dionisi si è preso del tempo, prima di ufficializzare l’indisponibilità del Nazionale, nel caso al suo posto agirà Bajrami. Per il resto i neroverdi non hanno defezioni. A Castel Volturno si ragiona sulle scelte da fare, quali giocatori tenere a riposo, per la partita di Martedì in Germania. Ci si aspetta un cambio per reparto, con Olivera per Mario Rui, Elmas per Zielinski e Politano per Lozano. Queste sembrano le indicazioni che arrivano dal Konami Center, anche se Spalletti non parlerà alla vigilia dell’incontro e non è detto, che non possa riservare qualche sorpresa. Di sicuro non mancheranno Osimhen e Kvaratskhelia, considerati intoccabili dal Mister, così come difficilmente rinuncerà ai due centrali, Kim e Rrahmani.

Nonostante la chiusura del settore ospiti, il divieto di trasferta per i residenti campani, sarà invasione azzurra al Maipei. Previsti diecimila supporters partenopei, praticamente metà stadio sarà tinto d’azzurro. Anche se, secondo l’increscioso comunicato, da parte del Sassuolo, vieta di indossare sciarpe, maglie o bandiere del Napoli. Un atto ai limiti dell’antidemocraticita’, in un contesto sportivo, che dovrebbe essere di festa e divertimento. Questioni che negli altri campionati europei, non si sono mai viste ne sentite, l’Italia, anche in questo, ha molto da imparare. Sarà un ulteriore ragione, per dare un segnale di mentalità d’altro spessore, colorando gli spalti con la propria passione. Sarà anche un motivo in più, per festeggiare le 1000 panchine di Spalletti, sia in campo dai suoi ragazzi, sia in tribuna dalla sua gente.

