100 milioni per Osimhen: ‘o anema d’ò priatorio!

E’ opinione diffusa che il Napoli abbia gettato letteralmente alle ortiche la possibilità di battersi concretamente per lo scudetto fino all’ultima giornata, fallendo clamorosamente le partite con Fiorentina, Roma ed Empoli.

Un’occasione ghiottissima, che probabilmente non si ripeterà più, almeno per alcuni di questo gruppo. Destinati a proseguire altrove il loro percorso professionale.

A quanto pare, infatti, la società è intenzionata a fare piazza pulita all’interno di questo spogliatoio, tra mancati rinnovi e cessioni (più o meno…) eccellenti.

Certe cifre fanno perdere il sonno

Dal sostanzioso repulisti dovrebbe essere ovviamente esentato Victor Osimhen. Nonostante siano sempre più insistenti i rumors provenienti al di là della Manica. Incontrollate voci di mercato raccontano dei sondaggi arrivati dall’Inghilterra. Su tutti, Arsenal, Manchester United e Newcastle.

Chiaramente, la società partenopea prenderebbe in considerazione l’ipotesi di una clamorosa cessione soltanto in presenza di una faraonica offerta per il nigeriano. Ovvero, non meno di 100 milioni di euro.

Indubbiamente, certe cifre spingono a riflettere. Magari fanno pure perdere il sonno. Oppure il lume della ragione. Ma poiché Aurelio De Laurentiis non è uno stolto, ha piena consapevolezza di quanto stia migliorando a vista d’occhio l’oggetto delle attenzioni della Premier League.

Osimhen al centro del progetto

In effetti, agli occhi degli addetti ai lavori non è sfuggito il fatto che nelle tre partite “incriminate” Osimhen sia uscito sconfitto da talmente tanti duelli individuali contro Igor, Smalling e Viti da aver compreso sulla propria pelle che nel momento in cui aggredire gli spazi alle spalle dell’ultima linea non produce gli effetti desiderati, occorre trovare un modo alternativo per rendersi pericoloso.

Ormai i difensori hanno cominciato a prendergli le misure. Così, quando i compagni lo stimolano con palloni filtranti, mettendolo nelle condizioni ideali di puntare il portiere, chi si occupa di marcare il centravanti del Napoli, piuttosto che anticipare la copertura in profondità, rischiando di lasciargli campo aperto, accorcia in avanti, privilegiando il contatto fisico.

Ovviamente, pensare di estromettere completamente dal match un attaccante a tratti ingiocabile come l’ex Lille appare impensabile. Specialmente quando sfrutta quello scatto bruciante che lascia sul posto gli svagati avversari.

Nondimeno, in talune circostanze è possibile ridurne l’efficacia negli ultimi sedici metri, facendogli toccare meno palloni possibile e allontanandolo dalla zona maggiormente pericolosa per il reparto arretrato.

Come cambia il Napoli in attacco

L’indole associativa palesata da Osimhen al cospetto di Sassuolo e Torino ha permesso agli uomini di Spalletti di non scaricare esclusivamente il peso della fase di possesso sulle spalle del 9 in maglia azzurra.

Le ricezioni di Mertens, naturalmente portato ad abbassarsi e cucire i reparti, hanno determinato uno sviluppo più fluido del palleggio. Con la conseguenza pratica che la squadra partenopea non s’è dovuta affidare solamente alla progressione verticale per le corse del nigeriano.

In definitiva, il giropalla del Napoli, strutturato in tal modo, ha un miglior raziocinio. Dando ragione a chi considera Mertens-Osimhen una delle coppie meglio affiatate del campionato.

Dimostrando, in fin dei conti, che si può essere propositivi giocando anche con due offensive players, invece di un unico terminale.

