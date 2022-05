10/05/87, Tu mme diciste “SI” na sera e Maggio!

10/05/87, una data Tatuata su ogni cuore di fede azzurra, che restera’ nella storia del calcio italiano, come il miracolo dello scugnizzo Argentino, che vinse contro il potere delle squadre settentrionali. La presa di Torino, contro la Juventus dell’ Avv.to …e di Michel Platini, dopo che alla fine della prima frazione di gioco eri sotto per 1 a 0, e vinse per 3 a 1, e l’emblema che il vento era cambiato. O’ Ninnillo (Il Bambino), come lo chiamavano i tifosi partenopei, uno dei tanti nomignoli assegnatigli, aveva trasformato il San Paolo, in parco divertimenti, dove dai Bambini, agli ultra ottantenni, vivevano la festa del calcio, come una grande famiglia, ttrascinando i propri beniamini, in quella cavalcata vincente targata Scudetto! Garella, Ferrara, Volpecina, Bagni, Ferrario ,Renica, Romano, De Napoli, Giordano, Maradona, Carnevale, all Ottavio Bianchi. Questo l’undici piu’ presente in un torneo, che vide il trionfo della classe infinita del D10 del Calcio, Diego Armando Maradona, dove Juventus, Inter, Milan, Roma, e tute le altre, potevano solo ammirare la forza devastante e la sua voglia di regalare gioia a tutto il popolo che lo aveva accolto come un figlio. La voce storica del radio cronista Enrico Ameri, racconta le grandi emozioni che quella data ha regalato, ed oggi a distanza di 35 anni, il ricordo vive come allora nel cuore di chi ha vissuto, un vero e proprio orgasmo collettivo! concludo con un pensiero di Diego, che in un intervista al compianto Giampiero Galeazzi, mentre festeggiava sull’ erba del San Paolo, alle domande: Diego ma tu hai vinto il mondiale non e’ piu’ importante?…”No, non era nel mio paese, non era il tifo come questo….“…Galeazzi incalzo e disse Cheì cos’e’ Napoli per te’ Diego…” Mia casa“…Grazie Inarrivabile campione!

ED ORA GODETEVI ENRICO AMERI

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w http://ww.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati