1° anno del Club Napoli Bracigliano

Il Club Napoli Bracigliano nasce nell’estate del 2021 dalla volontà, di un gruppo di circa 30 Soci Fondatori, di dar vita a qualcosa di unico e sensazionale per il territorio rigorosamente di marca azzurra.

Bracigliano, paese della musica, delle ciliegie e del mascuotto, è un Comune di circa 5500 abitanti in provincia di Salerno, al confine con la provincia di Avellino, a soli 40 km, in linea d’aria, dalla amata Napoli.

L’inaugurazione della sede del Club è avvenuta il 9 agosto 2021 con un evento caratterizzato da tante sorprese, coreografie e cori.

Fin da subito il Club si è legato all’Unione Azzurra Nel Mondo (UANM), che raccoglie ormai circa 70 club sparsi in ogni angolo della Terra.

L’obiettivo del Club è quello di tessere una tela sul territorio, lavorando tanto nel sociale.

Lo dimostrano gli eventi come il “Bracigliano Forum Green”, che ha visto i tesserati vicini al “Forum dei Giovani” di Bracigliano nella giornata di pulizia e manutenzione dell’area picnic sul Monte Ariella.

Al di là però di eventi così significativi, sono da annoverare le tante serate ludico-ricreative organizzate durante tutto l’anno.

Da un semplice panino in compagnia alla serata caldarroste, dai tornei di beer pong e ping pong alla cena natalizia con tutti i tesserati.

Di grande impatto emotivo anche la partecipazione al “Memorial Alfonso De Crescenzo”, appuntamento annuale dedicato ad un tifoso azzurro rimasto per sempre nei cuori di tutti i Braciglianesi.

Con tutte le energie disponibili il Club prova a dare la massima attenzione soprattutto ai bambini, per i quali sono stati organizzati la festa di inizio anno scolastico e il torneo di Fifa.

L’associazionismo deve coinvolgere tutte le fasce di età, nessuno deve sentirsi escluso da questa bella comunità che sta nascendo dietro il Club Napoli Bracigliano.

Non ci si ferma a organizzare solamente bus per le partite o a vedere i match nella propria sede. Questi momenti, pur rappresentando il fulcro di tutto il movimento associazionistico, fungono allo stesso tempo anche da volano per tante altre idee e progetti.

Il Club è stato protagonista dagli spalti non solo del Maradona ma anche del Patini di Castel di Sangro.

Il Club infatti accompagna la maglia azzurra ovunque, dal ritiro e per tutta l’intera stagione.

Tanti striscioni, tante dirette televisive e social, tante interviste e soprattutto tanto sconfinato tifo per il Napoli.

Siamo ormai giunti al termine di questo primo anno del Club Napoli Bracigliano.

Un club che vanta ormai già più di 100 iscritti, numero dal quale ripartire e da rafforzare negli anni avvenire con la nuova campagna di tesseramento.

