Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Rassegna Stampa quotidiani: Gazzetta dello sport<Napoli a Barcellona nel nome di Diego, Spalletti:”Diego tifera’ per noi”> Corriere dello Sport<Napoli, si puo’> Tuttosport<Attento , Napoli: Trappola Barça> Buongiorno a tutti, apriamo questa nostra rassegna stampa sportiva, dedicata al Napoli, on la Gazzetta dello Sport, che titola: Napoli a Barcellona nel nome di Diego, Spalletti:”Diego tifera’per noi, molto eloquente il ricordo di Maradona che venne portato a Napoli proprio quando era al Barcellona, e Spalletti, nel ricordare il pibe de oro, sottolinea che anche da lassu’ oggi Diego fara’ il tifo per il Napoli. Il tecnico ha anche sottolineato nella conferenza pre gara, che il Napoli deve fare il Napoli, anche se stasera c’e’ di fronte il Barcellona di Xavi.Discorso diverso per Tuttosport, che titola Attento , Napoli: Trappola Barça, ed avverte il Napoli e Spalletti delle insidie di questa gara, e di non sottovalutare il fatto che non sia piu’ il Barcellona di Messi e Neymar, ma e sempre il Barcellona, dove Xavi ne e il nuovo direttore d’ orchestra .Chiudiamo con il Corriere dello Sport che titola Napoli, si puo’, Il tecnico Toscano ha caricato isuoi ragazzi ed in conferenza stampa pre gara, ha sottolineato il fattore piu’ importante, giocare senza paura, ed e convinto che la sua squadra stasera possa fare bene al Camp Nou, mentre Xavi afferma che sia il Napoli ad essere favorito per il passaggio del turno, usando un po’ di pretattica…nel frattempo, il Napoli avra’ accanto la carica dei 5000, giunti al seguito, per sostenere gli azzurri i questa delicata gara di Play-off di Europa League, che ancora vive del dubbio Osimhen!. Ricordiamo che il big-match ci sara questa sera alle ore 18:45.

