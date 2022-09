Raffaele Auriemma: “Situazione “Bollente”…”

Raffaele Auriemma, giornalista napoletano, che scrive per il quotidiano Tuttosport, ieri, al temine di Napoli-Spezia, gara vinta dai partenopei per 1 a 0 , con gol di Raspadori all’ 89′ minuto, ha avuto un “battibecco” con il tecncio azzurro in conferenza stampa, dove Spalletti si e risentito, nei confronti del cronista, in merito a dichiaraxioni riguardanti il rapporto dello stesso tecnico ,all’ interno dello spogliatoio azzurro, definito “ingestibile” da Auriemma, e che addirittura De Laurentiis, non avrebbe impedito una eventuale mossa da parte del tecnico di Certaldo, in merito a potenziali dimissioni, vista l’aria all’interno della squadra, ed il rapporto, cosi dice il cronista, “malato ” tra squadra e tecnico.

Per Onesta intellettuale, dopo aver pubblicato la lite in conferenza stampa, vi riportiamo le parole del giornalista Auriemma, in merito a queta vicenda accaduta ieri, e che, probabilmente, potrebbe avere degli strascichi in seguito. Ecco dunque le dichiarazioni di Raffaele Auriemma, giornalista, in merito a questa vicenda.

“A me risulta che molti calciatori sono in disaccordo con il tecnico, qualcuno ha chiesto alla società’ di essere ceduto, proprio perché ha pessimi rapporti con l’allenatore, e lo stesso Aurelio De Laurentiis, ha lasciato intendere che se dovesse decidere di andare via Spalletti, lui certamente non lo rincorrerebbe, per trattenerlo sulla panchina azzurra. E una situazione bollente, con la quale non puoi cominciare una stagiona, non puoi iniziare un campionato cosi, avendo Spalletti sfiduciato da tutti squadra, piazza, societa’. Pero te lo tieni, perche ha un contratto ancora di un anno a tre milioni netti, Io capisco De Laurentiis, pero’ caro presidente, visto che questa estate sara’ caratterizzata da molte cessioni, e molti soldi che entreranno nelle casse del Napoli, se il monte ingaggi, invece di 75 prevedi che sara’ di 80, ma lo devi fare, altrimenti perche ripeto, cominciare la stagione in questo clima, sarebbe solo dannoso per il Napoli, perche’ ad un certo punto De Laurentiis sara’ costretto a mandarlo via a campionato in corso, meglio farlo prima, piuttosto dopo,, visto che sappiamo bene cosa puo’ accadere, se la squadra si mette contro l’allenatore, rischi di essere risucchiato per la lotta per non retrocedere, quindi e una decisione che va presa adesso…”

Auriemma, ecco il video “incriminato”

