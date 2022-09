Mathias Olivera: “Lottero’ sempre per il Massimo…Forza Napoli Sempre!”

Mathias Olivera, neo acquisto del Napoli, ha parlato ai canali ufficiali della società partenopea nella rubrica “Cinque minuti con..

.” dedicata a tutti i calciatori acquistati dal club partenopeo: “Ciao sono Mathias Olivera, ho 24 anni, sono di Montevideo in Uruguay. Ho una famiglia molto grande composta da tanti familiari ed amici. Ora mio padre mi ha accompagnato in città, ho iniziato a giocare a calcio a sette anni. Da lì è iniziata la mia carriera da calciatore fino al Getafe e al passaggio al Napoli”.

Inoltre, Olivera, ha aggiunto:

“Il mio riferimento tecnico è sempre stato un mio connazionale, Martin Caceres, un calciatore molto importante per il movimento calcistico uruguagio. Il Napoli ha una grande storia, bellissima, Maradona è l’idolo di tutti, un Dio. Il mio cantante preferito è Leo Matteoli, è un cantante argentino che mi piace tantissimo”.

Ha concluso il calciatore uruguagio.

“Ho tantissimi tatuaggi dedicati alla mia famiglia, papà, mamma, nonna, in modo sono sempre con me. Lotterò sempre per raggiungere il massimo degli obiettivi in azzurro, Forza Napoli sempre”.

Mathias Olivera, Il Video dove si racconta!

