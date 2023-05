Maradona ed il Napoli, 10 Maggio 1987 e la storia scrisse Campione! Un ricordo indelebile con la partecipazione di Galeazzi(Bisteccone)

10 maggio 1987: una data marchiata a fuoco nel cuore dei tifosi del Napoli.

Dopo 61 anni di storia, costellata di illusioni e dispiaceri, gli azzurri vincono il primo Scudetto. Il secondo arriverà tre anni più tardi. In entrambi i casi, a guidarli, con la fascia al braccio, è Diego Armando Maradona.

I potenti mezzi tecnologici di oggi ci consentono di rivedere quella giornata, di ripercorrerne le emozioni. Nei filmati dell’epoca col commento originale sembra davvero di ritrovarsi sugli spalti o con la radiolina attaccata all’orecchio.

La gara con la Fiorentina è la sceneggiatura di un film. In un San Paolo che toglie il fiato, Carnevale va in rete dopo pochi minuti. A pareggiare i conti, a fine primo tempo, è un giovanissimo fenomeno vicentino che risponde al nome di Roberto Baggio.

Da quel momento, è tutta un’attesa del triplice fischio. E dopo il giro di campo, il Napoli si rintana negli spogliatoi per festeggiare.

Maradona, il Re del calcio, ha vinto anche a Napoli! A raccontarlo ci pensa Giampiero Galeazzi

Dalla fine della partita, Giampiero Galeazzi cattura ogni momento, sospiro, lacrima, di quel 10 maggio 1987!

L’ambiente, i giocatori, i tifosi scatenati. Perfino un sorriso dell’allenatore Ottavio Bianchi (video in calce).

I giocatori stimano Galeazzi, e questo è evidente. L’inviato Rai si può permettere il lusso di fermare il Capitano nel bel mezzo della festa in campo e di spillargli dichiarazioni a caldo.

Non solo. Come un Vittorio De Sica prestato al pallone, scende nel ventre dello stadio e mette insieme un vero e proprio documentario di neorealismo sportivo.

Tutti ballano, cantano, intonano cori per Napoli e per Diego. Ognuno è sé stesso, a parte lo stesso Maradona. Galeazzi si mette in un angolo e gli cede il microfono, e lui confeziona un pezzo memorabile: Giordano, Bruscolotti, De Napoli, Bagni.

Se poetizza con i piedi, mettere Diego a fare il lavoro al suo posto è un colpaccio del giornalista perché è un unicum. Restituisce con perfezione e autenticità le sue sensazioni e quelle del luogo che s’intende descrivere.

Lo speciale di Galeazzi, che oggi tutti possono guardare e riguardare e che resta a testimonianza di un’impresa storica, è uno spaccato di giornalismo vero.

Sky – per dire – negli spogliatoi c’è arrivata venticinque anni più tardi.

Maradona-Galeazzi…raccontano “Un esplosione di gioia…azzurra!”

