Kim Min-Jae saluta cosi’ i suoi vecchi tifosi: “Non importa dove sarò o dove andrò, ricorderò il Napoli e tiferò per te. Grazie Napoli”

“Grazie Napoli”, è il titolo dell’emozionante video messaggio di saluto di Kim Min-Jae ai tifosi del Napoli. Il giocatore si è ufficialmente trasferito al Bayern Monaco. Un filmato che riassume tutta la meravigliosa stagione del difensore in maglia azzurra culminata con lo Scudetto. “Ciao, sono Kim Min-Jae. Mando questo messaggio a tutti i tifosi del Napoli che mi hanno dimostrato amore e sostegno. Grazie a voi, lo Scudetto è stato possibile dopo Maradona, 33 anni fa”.

“Al mio appassionato Napoli, a Mister Spalletti, ai miei compagni di squadra, e soprattutto ai tifosi del Napoli, vorrei esprimere la mia gratitudine. Non importa dove sarò o dove andrò, ricorderò il Napoli e tiferò per te. Grazie”, ha riferito il difensore che ha sempre dimostrato enorme professionalità. L’esperienza napoletana gli resterà nel cuore, i tifosi partenopei gli saranno per sempre riconoscenti.

Messaggio di Kim per i tifosi azzurri





