I Gol “Gemelli” Dei Simeone: Dal Cholo… al Cholito (VIDEO)

Giovanni Simeone ripercorre le orme di papà Diego. L’attaccante del Napoli, nel big match della settimana giornata di Serie A contro il Milan, ha infatti realizzato un gol (quello del decisivo 1-2 finale) che ricorda molto da vicino quello che l’ex centrocampista della Lazio, nell’ormai lontano 2000, fece alla Juventus: spizzata di testa e palla angolata sul secondo palo, dopo un bell’anticipo a rubare il tempo a difensori e portiere avversario. Quando si suol dire: “buon sangue non mente”.

A fine gara, lo stesso ‘Cholito‘ ha esultato su internet: “Che vittoria! Forza Napoli”, ha scritto l’attaccante argentino sui suoi account social ufficiali.

Negli ultimi dieci giorni, l’ex bomber dell‘Hellas Verona si è tolto tante soddisfazioni: una rete all’esordio assoluto in Champions League, contro il Liverpool; una partita da titolare nella massima competizione europea, con tanto di rigore guadagnato, in casa dei Rangers; ed ora il gol della vittoria nel big match della parte alta della classifica di Serie A.

I Simeone a confronto…Anche nei gol sono uguali!!!

