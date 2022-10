Carlo Zampa: “Napoli superiore alla Roma”

Roma sconfitta dal Napoli per 1-0. Grande delusione da parte di Carlo Zampa, storico radiocronista di fede giallorossa. Il giornalista ha parlato tramite un video su Youtube:

“Mourinho nella conferenza stampa del sabato aveva detto che anche le squadre più forti possono perdere, tutto vero, ma bisogna segnare per vincere. La Roma non ha fatto un tiro in porta, Meret sarà tornato a casa con un principio di reumatismo, ha preso l’umidità all’Olimpico, non ha fatto una sola parata”.

Poi ha aggiunto: “Il Napoli in questo momento è sicuramente superiore alla Roma, ma si poteva fare di più, Mourinho aveva impostato la partita per non perdere e poi sperare in qualche azione fortuita in attacco, non è andata così. Molto male Abraham che è diventato il parente misterioso rispetto a quello visto nella scorsa stagione. Segniamo pochissimo, solo 13 gol in stagione, così non va. Ora dobbiamo vincere la prossima gara di Europa League”.

Carlo Zampa e’ l’espressione dell’ onesta sportiva, che purtroppo non ha mostrato colui che e’ stato lartefice della figuraccia giallorossa. Se un giornalista, dichiarato tifoso giallorosso, parla di u Meret inoperoso, e di una Roma che sembrava accontentarsi del pareggio senza mai tirare in porta, beh una domanda me la porrei. Ma soprattutto, consentitemelo, complimenti all’onesta intellettuale di Carlo Zampa, che ancora una volta, mostra la sua dote piu’ brillante, l’onesta’e professionalita’ che lo hanno sempre contraddistinto, probabilmente lo special-one era seduto in poltrona a commentare la sconfitta della sua Roma.

Carlo Zampa, un video da far vedere allo special-flop!

