Allegri!…A Sky non riesce il gioco della “verita'”!

Leonardo Bonucci in posizione di fuorigioco sul gol annullato ad Arkadiusz Milik nel finale di Juventus-Salernitana. Nonostante le lamentele pubbliche di Massimiliano Allegri abbiano ottenuto una rapida reazione della redazione di Sky Sport, intenta a formulare ricostruzioni ufficiose dell’accaduto, un filmato pubblicato sul web (e girato in presa diretta da alcuni tifosi all’Allianz Stadium di Torino) sembra evidenziare come la posizione del difensore bianconero fosse effettivamente irregolare.

Le dichiarazioni dell’allenatore Massimiliano Allegri, con la successiva ricostruzione grafica da parte di Sky Sport, tendevano a puntare il dito contro la posizione di Antonio Candreva, sostenendo che l’esterno della formazione granata tenesse in gioco Bonucci al momento della spizzata di testa di Milik.

Dopo il video diffuso in queste ore e realizzato in linea con l’azione che si è sviluppata nei minuti finale del match, però, questa tesi sembra cadere.

Allegri, Ecco il Video che SkySport non mostra…

