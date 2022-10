Un ottobre caprese per Dries Mertens

Una bellissima storia d’amore quella tra Napoli e Dries Mertens uniti da un legame indissolubile.

L’ex azzurro, come lui stesso ha spiegato nel video d’addio pubblicato poco prima del suo trasferimento, sebbene non giochi più nel club azzurro, non ha lasciato la sua casa di Posillipo in quanto la volontà è quella di tornare in Campania non appena possibile.

Dal suo trasferimento in Turchia il belga, in compagnia della moglie e del piccolo Ciro Romeo, è tornato già tre volte, l’ultima per assistere alla prima partita di Champions League contro il Liverpool.

Un filo elastico lega Mertens e Napoli, si allontanano ma non si lasceranno mai.

Dalle storie Instagram di Kat Kerkhofs,la moglie dello scugnizzo belga, abbiamo appreso infatti che Dries è tornato in quel di Napoli, nello specifico nella sua amatissima Capri.

Dolcissimo è il video in cui Dries, con in braccio il piccolo Baby Ciro, si torva al largo delle coste di Capri in compagnia dei suoi amici. Così com’è tenero il video che ritrae un Dries innamorato del tramonto caprese con il piccolo Ciro tra le braccia.

Un allontanamento, quello da Napoli, molto sofferto sia dal Belga che dalla moglie Kat.

Storie Instagram che hanno riscaldato i cuori dei tifosi e dei sostenitori del belga che è e resterà per sempre figlio di Partenopee.

L’ipotesi infatti è che i due neo genitori, al termine della carriera dell’ex azzurro, si possano trasferire di nuovo nella casa all’interno di Palazzo Donn’Anna a Posillipo, facendo crescere il piccolino nella città che li ha ispirati per il nome del loro primogenito.

Ovviamente sottolineiamo che questa è solo un ipotesi, non sappiamo se effettivamente ritorneranno stabilmente a Napoli. C’è da dire però che gli indizi conducono a pensare a questa ipotesi.

