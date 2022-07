Un nuovo uomo spogliatoio nel Napoli? Olivera Show (VIDEO)

Da poche settimane il Napoli ha acquistato il cartellino di Mathias Olviera. L’uruguaiano, ex Getafe, attualmente si trova a Dimaro per la prima parte del ritiro estivo della squadra di Luciano Spalletti.

Il difensore sta effettuando un allenamento diverso rispetto ai suoi nuovi compagni si squadra, a causa dell’infortunio al ginocchio subito a giugno. Un problema che tra poche settimane risolverà, ma che per precauzione il team di Spalletti non vuole sovraffaticare.

Ad ogni modo su di lui e sul nuovo acquisto georgiano Kvaratskhelia sono puntati i riflettori. Sia la stampa che i tifosi sono curiosi di vedere quelle che sono le loro qualità in campo, e perché no, anche fuori.

Ed è stato proprio un video che è iniziato a circolare in queste ore ad aver divertito i tifosi.

In tempo di presentazioni, con i tifosi e con la squadra, qual è il miglior modo di rompere il ghiaccio se non far divertire tutti?

Attraverso le storie Instagram di Andrea Petagna è stato possibile vedere un Olivera improvvisato cantante. Il ventiquattrenne, durate la cena con la squadra, si è alzato in piedi su di una sedia cantando “Bella Ciao” accompagnato dal battito delle mani di tutti i presenti.

Il divertimento si è diffuso in tutta la sala, con le risa di Lozano , Petagna, Starace.

Che Olivera possa incarnare la figura di Uomo Spogliatoio?

Vedendo il video, certamente, è riuscito a coinvolgere tutti, la speranza è che questa gioia contagiosa possa perdurare nel tempo anche durante il campionato.

Benvenuto Mathias!

Continua a seguirci sui nostri canali social per restare aggiornato sulle del Napoli!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati