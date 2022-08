Mertens veste ancora Napoli

E se il destino di ognuno di noi fosse già scritto nelle stelle? Sarà che sono una sognatrice ad occhi aperti, ma preferisco vedere il bello in un periodo in cui la negatività la fa da padrona, anche nel mondo del calcio e del nostro Napoli.

Dries Mertens come sappiamo ha salutato la città e i cittadini di Napoli, con un video in bianco e nero. Colori rappresentativi dell’umore di noi tifosi azzurri.

Ed è proprio di colori che oggi vogliamo parlare.

Dries Mertens ha da poco iniziato la sua nuova avventura con il Galatasaray. I tifosi del club turco hanno accolto il nostro Ciruzzo con tutto l’entusiasmo e l’amore che merita.

Un ragazzo diventato figlio di Partenopee.

Un amore quello per la città di Napoli che personalmente comprendo fino all’ultimo sorriso e all’ultima lacrima.

La città di Napoli, con i suoi colori, con la sua vita, riesce a coccolarti e allo stesso tempo a farti crescere.

Una città magica capace di stregarti… D’altronde nasce dal mito della Sirena Pertenopee, no?

Napoli non è quello che si racconta tramite “telefono senza filo”, Napoli è un’altra cosa. Significa andare a lavoro e sentire per le vie della città il profumo delle graffe appena sfornate piene di zucchero. Sentire clacson suonare all’impazzata solo per salutarsi tra amici. Vedere e godere del profumo del mare tutti i giorni. Incontrare i turisti appena sbarcati dalle navi da crociera, bere una birra sul muretto fuori il Castello di San Martino e pensare a quanto possa essere meravigliosa questa città.

Napoli non ti lascia mai. E per quanto se ne possa dire, Napoli da opportunità. L’opportunità di crescere, di imparare, di divertirti, di diventare una persona con la spina dorsale.

Questo è quello che di fatto ha vissuto Mertens. Ha imparato ed è diventato un uomo grazie alla nostra città. “Quanto ci siamo divertiti” per citarlo.

Effettivamente ci siamo divertiti molto con lui, sia dentro che fuori il campo.

Dries infatti non è solo amato perché un grande calciatore o perché è diventato uno “scugnizzo” nell’accezione più positiva che esista. E’ amato perché ci ha resi partecipi della sua vita, proprio come fossimo una famiglia.

Non è scontato dare ad un figlio un nome prettamente partenopeo come Ciro.

Ci sono colleghi che lo hanno criticato per questo. Una domanda mi sorge spontanea? Voi se non foste napoletani, lo avreste mai fatto? Non credo sia necessario rispondere…

Eppure lui e Kat non ci hanno pensato due volte.

E’ questa la ragione per la quale un amore così grande, come si suol dire, “fa dei giri immensi per poi ritornare”.

Ci sarà per sempre Napoli in Mertens, e ci sarà per sempre Mertens in Napoli.

Allora ritorniamo al sogno…

Voi avete notato i colori della nuova maglia che indossa al Galatasaray? Sono il giallo e il rosso.

Conoscete i colori del Gonfalone della città di Napoli? Giallo e Rosso!

Una scelta quella di Mertens, ovviamente, non dettata dai colori, ma che per uno strano caso del destino unisce di nuovo Napoli e Dries. Un legame il loro che è stato, è ma soprattutto resterà indissolubile.

