In attesa del campionato Diletta si… diletta con l’imprenditore

Lui è l’ex di Anna Safroncik, lei (quest’ultima) è il presunto flirt estivo di Ignazio Moser, l’altra è Diletta Leotta che, a quanto pare, avrebbe definitivamente archiviato la storia con il pugile Daniele Scardina.

La conduttrice sportiva è stata pizzicata dai fotografi del settimanale Chi in dolce compagnia mentre si godeva una domenica al lago insieme all’affascinante manager Marco Valta. La coppia si è goduta una piccola crociera sul lago di Como insieme a una coppia di amici, Rossella Fiamingo e all’allenatore Matteo Conversi. Prima hanno fatto un giro tra Cernobbio e Torno, poi si sono divertiti con delle lezioni di wake surf dove la Leotta ha messo in mostra il suo fisico mozzafiato. A bordo del lussuoso motoscafo tra Diletta Leotta e Marco Valta sguardi di intesa e tante risate, che hanno fatto capire che l’inviata di Dazn si è lasciata definitivamente alle spalle la relazione con King Toretto. E mentre il pugile si appresta a esordire sul piccolo schermo come concorrente di Ballando con le Stelle, lei volta decisamente pagina.

Finita la relazione con Scardina per Diletta Leotta sono arrivate le voci di un’amicizia “particolare” con Ibra. I due erano stati sorpresi insieme prima e dopo una serata in un noto locale milanese e subito si era parlato di un flirt. Ma ben presto tutto è finito nel dimenticatoio e la conduttrice si è goduta l’estate all’insegna delle amiche e della famiglia.

Oggi però qualcosa sembra essere cambiato. Le foto pubblicate su Chi svelano una nuova intesa con il manager Marco Valta. Il 37enne, originario di Trieste, sembra avere tutte le carte in regola per far breccia nel cuore della Leotta. Bello, facoltoso e impegnato. Poco importa che nel passato di Valta ci sia la storia d’amore con l’attrice Anna Safroncik. Acqua passata. Lui mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata stando lontano dai social network, lei invece condivide scatti e momenti della giornata al lago con occhi sognanti. Che sia l’inizio di un nuovo amore?