Nel calcio non esistono solo arrivi e partenze dei giocatori. Spesso infatti si dimentica che ogni ragazzo che corre sul campo verde, è un uomo che prova emozioni.

E quale emozione più bella se non quella del matrimonio.

Giovanni di Lorenzo, il principe del Napoli, ha finalmente sposato la sua principessa Clarissa Franchi. Una storia d’amore che dura dal 2012, coronato dall’amore per la loro primogenita Azzurra e che nella giornata di ieri 24 giugno 2022 ha visto il suo apogeo con il fatidico SI sull’altare.

Un matrimonio elegante come i protagonisti. I due infatti si sono sempre distinti per la loro educazione ed eleganza. Ragazzi semplici che non si sono fatti sopraffare dalla notorietà, il che non è scontato se si pensa che Giovanni Di Lorenzo è tra i giocatori più forti della SSC Napoli e della Nazionale Italiana.

Ebbene questo non li ha fatti allontanare da tutto ciò che conta realmente nella vita: l’amore e la famiglia.

Spesso infatti i due tornano a Lucca dalla famiglia, sebbene Di Lorenzo abbia dichiarato che una delle loro più grandi passioni è viaggiare.

E quale viaggio più bello se non quello di camminare insieme, mano nella mano, per il resto della vita.

L'uscita dalla chiesa di Di Lorenzo e Clarissa dopo il matrimonio: che bella coppia! pic.twitter.com/uIOms3Cfiy — Manuel Guardasole ✍🏻 (@MGuardasole) June 24, 2022

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati