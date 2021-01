By

Nel corso della notte la Serie A ha postato la classifica aggiornata del campionato, commettendo forse qualche errore di troppo. Il post è stato cancellato dopo circa mezz’ora, ma sono stati in tanti i tifosi a vederlo e difficilmente se ne dimenticheranno.

Roma e Juventus si scambiano, il Benevento è molto più vicino alla zona salvezza.

Ed il Napoli? La squadra di Gattuso è stata spesso criticata per non avere un bel gioco, ma il problema sembra risolto. Ora bisogna solo scendere in campo con la stessa intensità di Atalanta e Sassuolo!

Il Napoli si trasforma in Atalanta e Sassuolo!