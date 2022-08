“Il Magnifico” vs “Il Diavolo”: la frecciatina social…

L’inizio del campionato 2022 – 2023 del Napoli sta regalando già grandi emozioni.

Le prime due partite della nuova squadra di Luciano Spalletti sono state un vero e proprio trionfo, non solo dal punto di vista dei goal ma anche sotto l’aspetto tattico.

Gli azzurri in campo sono riusciti a mettere a tacere tutte le illazioni avanzate dai tifosi e dai media durante la sessione estiva di calciomercato.

Inizialmente in molti erano scettici in merito ai nuovi acquisti, complici anche gli addii dei volti storici del Napoli come Insigne, Mertens e Koulibaly, figure di riferimento di una squadra che nell’arco di poche settimane è stata diametralmente modificata.

Tuttavia le due partite, la prima contro il Verona e la seconda contro il Monza sembrerebbero aver riacceso gli animi dello stadio Diego Armando Maradona.

Nella partita di domenica scorsa infatti, lo Stadio di Fuorigrotta ha registrato più di trentamila tifosi. Un dato da non sottovalutare se si tiene conto che la campagna d’acquisto degli abbonamenti non ha riscosso un grande successo.

Ma cos’è o chi è il soggetto che è riuscito a ridare l’emozione del calcio ai tifosi napoletani?

Senza troppi giri di parole, la risposta è Khvicha Kvaratskhelia.

Il ventunenne georgiano si è rivelato un vero e proprio fenomeno. I suoi goal e il suo gioco in campo sono spettacolo calcistico unico, che nella realtà partenopea non si vedeva da anni.

E’ difficile infatti distogliere lo sguardo dai suoi piedi, anche perché sembrerebbe che con lui il goal sia dietro l’angolo.

Durante la partita con il Monza è riuscito a mettere a segno una doppietta da brividi. Il primo goal dal limite dell’area è stato inaspettatamente impressionate, tanto da essere immediatamente paragonato al “tir a gir” di Lorenzo Insigne.

Ma non finisce qui. In molti infatti stanno modificando il suo nome creando un’assonanza con Maradona, proprio per la sua esplosività e la sua propensione al goal, facendolo diventare KvaraDona.

Tuttavia a noi piace definirlo “Il Diavolo “. Un chiaro riferimento al numero 77 della Smorfia Napoletana che giustappunto rappresenta i Diavoli.

In poche settimane nella città di Napoli è scoppiata una vera “KavaraMania” che sembrerebbe aver oscurato le figure di Koulibaly e Insigne.

Ed è proprio in merito a quest’ultimo che vogliamo concentrarci, perché dai social si evince un certo risentimento del “Magnifico”.

Che cosa sta succedendo tra il Magnifico e Il Diavolo?

Il primo goal di Kvicha contro il Monza è stato paragonato immediatamente al “Tir a gir” di Lorenzo Insigne. Un paragone forse azzardato in quanto il suo goal, sebbene spettacolare, non assomiglia al famoso tiro del folletto di Frattamaggiore.

Inoltre i paragoni non si sono limitati allo stile tattico di gioco, ma anche ai risultati. Molti media hanno fatto notare come “Il Diavolo ” in sole due partite sia riuscito a segnare ben tre goal su azione superando nettamente l’ex capitano Lorenzo Insigne.

Un confronto che forse non è stato gradito al “Magnifico”.

L’ex capitano del Napoli, ora in forza al Toronto, ha condiviso sul proprio account un “tir a gir” che non lasciò scampo a Pepe Reina durante un Napoli – Lazio nella stagione 20-21.

Ma non è finita qui. Infatti, dopo un post Instagram di Kvaratskhelia nel quale si ritrae all’interno dello Stadio Diego Armando Maradona scrivendo “Home Sweet Home”, non sono passate molte ore dalla “risposta” social di Insigne.

Il napoletano ha postato una storia Instagram ritraendo il BMO Field ( lo stadio del Toronto) scrivendo “My Home”.

Insomma sembrerebbe che l’ex azzurro stia accusando il colpo del successo del Diavolo . Ovviamente la verità non si può scoprire tramite social, ma è inevitabile l’irritazione di fronte a dei paragoni forse un po troppo azzardati.

