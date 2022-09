FOTO: Milan – Napoli 18/09/22

Ecco le foto di Milan Napoli. Gli azzurri espugnano il Meazza, vincendo 2 a 1 e volando in vetta alla classifica. FOTOMOSCA

Nonostante i primi 20 minuti giocati sottotono, gli uomini di Spalletti si accendono sul finale del primo tempo. La prima frazione di gara molto intensa e tattica termina però sullo 0 a 0. Spalletti in tribuna è visibilmente contrariato. Nel secondo tempo, con una delle sue ottime giocate Kvaratskhelia si procura un calcio di rigore. Passato inosservato a Mariani, dopo un controllo al VAR l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri posiziona il pallone Politano che non tira però un bel rigore: il tiro non è angolato, ma è rasoterra e supera Maignan che aveva intuito la direzione. Il Milan trova il pareggio con Giroud, che lasciato solo in area trasforma da un allungo di Theo Hernández. Molte sono le azioni con cui il Milan si rende pericoloso in area, ma Meret si fa trovare sempre pronto. Al 78′ Mario Rui dalla trequarti crossa in area, dove Simeone prende il tempo a Tomori ed insacca alla sinistra di Maignan. Nei minuti finali arrembaggio dei rossoneri in cerca della rete del pareggio, obbligando i partenopei a barricarsi in difesa. Gli uomini di Spalletti però difendono con lucidità e gestiscono bene il possesso palla, vanificando ogni azione degli uomini guidati da Pioli. Kalulu solo davanti a Meret stampa di piatto sulla traversa e poco dopo Kim fa un’ottima chiusura su Diaz.

Il Napoli espugna il Meazza, portando a casa 3 punti che lo riportano in cima alla classifica a 17 punti insieme all’Atalanta.

