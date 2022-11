FOTO: Atalanta – Napoli 5/11/2022

Ecco le foto della partita Atalanta – Napoli. FOTOMOSCA

I padroni di casa partono bene e trovano il vantaggio con un rigore scaturito da tocco di mano di Osimhen al 19′. L’attaccante nigeriano mette in paro in conti al 23′, quando insacca di testa da un cross di Zielinski. E sempre Osimhen al 35′, dopo un’ottima giocata su Demiral, serve al centro per Elmas che insacca il 2-1. Nel secondo tempo gli uomini di Gasperini cercano più volte il pareggio, ma gli azzurri si difendono bene e vincono in rimonta.

