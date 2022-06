Deulofeu: “Tanto rispetto. Napoli top club” i tifosi in delirio

Gerard Deulofeu, l’attaccante dell’Udinese, sembra essere sempre più vicino al Napoli.

Tanta l’attesa dei tifosi azzurri che aspettano di sapere se effettivamente lo spagnolo riuscirà a trovare con il club di De Laurentiis un accordo per la firma del contratto.

Questo è una delle ragioni per le quali i tifosi azzurri non lo perdono di vista nemmeno un secondo, in particolar modo sui social. L’attaccante attualmente si trova nelle Isole Baleari con la moglie, il figlio in arrivo e il primo genito.

Sotto ad uno dei suoi post, un tifoso del Napoli gli ha domandato quando verrà nella squadra di Spalletti.

La sua risposta ha mandato in delirio i fan, scrivendo: “Ho tanto rispetto per il Napoli. Una Società top.”

Insomma dalle sue parole si denota la volontà di venire a Napoli ma soprattutto la profonda stima che nutre nei confronti del club.

E dalle ultime voci di mercato sembrerebbe che le parti siano sempre più vicine, infatti l’Udinese ha dato l’ok per il trasferimento. Insomma bisogna solo attendere la firma ufficiale.

