WORD NUTELLA DAY 5 FEBBRAIO.

Stile di vita, mito italiano da più di 50 anni, citata in film e canzoni, ogni anno i fan di tutto il pianeta la celebrano oggi il 5 febbraio.

I designer della Ferrero hanno giocato, e giocano ancora, sui valori emozionali del prodotto in modo intuitivo, facendo leva sull’identificazione. Imitata da tutti è in tutto il mondo. Non esiste essere umano a cui non piaccia.

Ma che cos’è la Nutella? Identificarla è difficile.

Una crema di nocciole? Un vasetto di vetro? Un brand? Una dipendenza ? Un must? Un sogno proibito? Tutto, e nulla di questo, perché se lo chiedi a qualcuno, ti risponderà la Nutella è Nutella, un mito.

Perciò c’è anche per lei il giorno di festa, il “World Nutella Day” oggi 5 febbraio.

Lei la signora Nutella, che con la sua presenza è servita a creare la festa quotidiana di milioni di persone nel mondo. Niente di più quotidiano della Nutella, ma come, è già finita? e niente più di eccezionale di lei, vedi il barattolo da cinque chili antidoto contro la “dipendenza emotiva”, una carezza alla Nutella, o i vari barattoli sempre carini e riutilizzati quando la nutella è finita, o le mini vaschette col cucchiaino usa e getta e pronta all’ uso. Nata nel 1946 come “Supercrema”, diventa un brand quando Michele Ferrero nel 1964 le cambia il nome, sistema la formula e la propone in tazze e bicchieri.

Chi non ha nella credenza almeno un bicchierino delle sue innumerevoli serie? Tutti e sfido chi non lo ha.

La Nutella appartiene a quella che Chiara Alessi ha definito il “design senza designer”, che è poi il segreto della sua fortuna. Il design concepito prescindendo dai singoli designer, i nomi noti che hanno fatto grande il Made in Italy. E al di là del suo contenuto, è prima di tutto un prodotto di designer, una straordinaria invenzione del marketing.

Ad Alba e dintorni esistevano, ed esistono, vari di produttori di crema di nocciole, alcune anche ottime, ma nessuno ha avuto l’estro di trasformarla in marchio, di darle un nome facile: Nut, che sta per nocciola; e ella, una desinenza dal suono grazioso, femminile, accattivante. Il secondo strumento del suo successo è senza dubbio la pubblicità, che l’azienda di Alba ha sviluppato con grande intelligenza, pubblicità nazionalpopolare, quando questo non esisteva ancora, se non come elemento semi-kitsch. E allora un ode alla Nutella, una e unica, inimitabile.

Mariafrancesca Gargiulo