Warner lancia il primo Festival virtuale

Primo Festival musicale virtuale, E’ PlayOn Fest, annunciato da Warner Music Group, a sostegno dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), aggiorna l’Ansa.

Un evento in streaming di 3 giorni, dal 24 al 26 aprile che riproporrà l’energia e la spettacolarità dei palchi più importanti al mondo (tra cui Coachella, Sydney Opera House, Lollapalooza, Apollo Theater, Bonnaroo, The O2 Arena, Primavera Sound, Red Rocks Amphitheater, Rock In Rio, Global Citizen Festival, e molti altri).

Tra le esibizioni live recuperati dagli archivi, rari filmati di Bruno Mars, Coldplay, Green Day, Cardi B, Ed Sheeran, Janelle Monáe, Twenty One Pilots, Lil Uzi Vert, David Guetta, Ghali (unico italiano, con il live al Forum di Assago del tour “dai Palazzi ai Plazzetti” del 2018). C’è anche lo show di lancio dell’album Victory Lap di Nipsey Hussle.

A dare il via al PlayOn Fest sarà LL COOL J venerdì 24 alle 18 (ora italiana) sul canale YouTube di Songkick.

Tutto il ricavato dell’evento andrà all’Organizzazione Mondiale della Sanità per la lotta contro il COVID-19. Oltre a questo, i fans sono invitati a fare donazioni.