Anche se è solo maggio so già che del 2020 ricorderò poco o nulla, ricorderò poco di gennaio ormai svanito in un tempo che preludeva – sappiamo ora – all’impossibile. Virus, epidemia, pandemia e poi Fase 2. E poi chissà cosa ancora.

Nessun termine, nessuno spazio che possa raccogliere i desideri alimentati, immaginati e in parte elaborati in quel 2019 ora logoro, ormai ridotto a brandelli dai calci del tempo. Resta la sensazione di un inverno: le cose sfuggite dalle mani che si pensava di riprendere al volo in primavera e invece…

E invece anche per quest’anno non si va a NYC . E quel treno alla fine non lo si prende più, non perché si abbia deciso di cambiare strada, stazione o città, ma perché non ha proprio più nessun senso farlo.

Nessuna necessità è capace di opporsi al nulla che sta oltre le nostre sterili finestre, oltre i nostri patetici e nevrotici balconi, là nel mezzo di quelle strade che sono state relazioni di posizione, margini di affetti, inutili viaggi tra la memoria e la speranza di essere per una volta davvero diversi, davvero migliori. Migliori a sè stessi non certo per gli altri, migliori in quello spazio in perenne combutta che sta tra l’ombra e il pensiero.

E anche per quest’anno non si tenta nemmeno quella assurda e inelegante ipotesi delle scarpe da corsa e poi la corsa stessa, per le strade e per i parchi come anziani in perenne fisioterapia.

E anche per quest’anno non si va al mare per nuotare, ma nemmeno per guardare. E anche per quest’anno niente, nulla più di quanto si può. E di quel progetto poi non se ne parla ora che siamo tutti rimasti al verde e qualcuno, non pochi, anche di più.

E chi ci pensa più a quell’idea strana dei fiori in balcone, ma sì lasciamo perdere.

Anche per quest’anno niente perché quest’anno non è mai esistito, un buco buono tra il nove e l’uno, un zero tondo tondo.

Separati, distanziati, ma anche obbligatoriamente ravvicinati e sempre contro ogni nostro immaginabile e improvviso desiderio. Un virus che sembra andare contro ogni nostra passione, voglia o desiderio, un virus che si è capito non appartiene al complotto, ma nemmeno alla scienza, più che altro un figlio degenerato in cui la responsabilità è utile solo per impedire e non per favorire .

Un virus che giorno dopo giorno accumulando morte e dolore piega la nostra immaginazione e la voglia di pensare a dove stare e a dove andare, chi amare e come farlo e in che tempo, visto che questo tempo non esiste e basta.

Con il virus o grazie al virus si è parlato di congiunti, di affetti e di amori più o meno stabili, quando il nostro modo è sempre stato quello di inseguire perdutamente quelli che un bel film di Francesca Comencini definiva Amori che non sanno stare al mondo. E ora al mondo siamo proprio noi che non sembriamo più capaci di starci, con o senza amori.

Sarà proprio in questo modo, senza aspettarcelo, senza averci nemmeno provato che ci ritroveremo padri come non pensavamo possibile? Così senza nemmeno sapere di averlo sempre desiderato? E saremo anche in grado incredibilmente di guardare negli occhi i figli dicendo loro cosa fare e come farlo? Sì sarà proprio così che semplicemente e fortunatamente avverrà, senza occuparcene troppo, senza troppe preoccupazioni.

Ma non lo faremo, resteremo troppo attaccati come oggi ai nostri ricordi inutili, troppo affezionati alla noia quotidiana che tanto ci rassicurava prima del virus. Resteremo al balcone dimenticandoci del nostro giardino già troppo trascurato. Sognando amori che non sapevano stare al mondo e che non abbiamo più, perderemo per strada quel figlio davanti a noi che cammina e che ci sorride. E che non abbiamo alcuna intenzione di riconoscere.

Nicola Manna