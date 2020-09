Vince il si: ogni italiano potrà permettersi un cornetto e un cappuccino l’anno…

Il taglio dei parlamentari permetterà un risparmio di 100 milioni l’anno. A buon peso ogni italiano potrà fare una colazione con cappuccino e cornetto coi soldi risparmiati. Il vantaggio non è certo economico. E non funzioneranno certamente meglio le due Camere. Altro discorso sarebbe stato la cancellazione del Senato. Evitare il doppio passaggio parlamentare avrebbe permesse di snellire il lavoro in modo consistente. Ma in occasione del precedente referendum si volle punire Renzi. Stavolta si è inteso punire la politica nel suo insieme.

Se la gente al momento del voto usasse la testa e non la pancia le cose potrebbero andare meglio.